Frank Stieren liest "Fahrtwind" von Klaus Modick Stand: 14.05.2021 15:50 Uhr Frank Stieren liest aus dem Roman "Fahrtwind" von Klaus Modick.

Ein junger Mann will nicht nützlich sein und gibt sich stattdessen als Taugenichts, wie er im Buche steht. Er macht sich in der Bundesrepublik der 1970er-Jahre auf den Weg: Gitarre, ein paar Habseligkeiten, Straßenrand, Daumen hoch - und los. Geld hat er keins und auch keinen Plan, doch es lockt ja das schöne Wien, es locken die Toskana und der Süden. Die Zwänge der Gesellschaft sind weit, die Wonnen der Freiheit ganz nah, mit Liebe, Rausch, Musik, Fantasie und Ironie. Hier grüßt eine gar nicht so ferne, zugleich längst vergangene Zeit, die sich das Haltungskorsett nur so fest schnürte, dass noch viel Freiheits-Spielraum blieb.

Zu hören sind die Lesungen vom 17. bis zum 28. Mai, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Weitere Informationen "Fahrtwind": Klaus Modicks "Taugenichts"-Roman Klaus Modicks neuer Roman holt Joseph von Eichendorffs "Aus dem Leben eines Taugenichts" in die heutige Zeit. mehr

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 17. Mai 2021 8:30 Uhr 2/9 18. Mai 2021 8:30 Uhr 3/9 19. Mai 2021 8:30 Uhr 4/9 20. Mai 2021 8:30 Uhr 5/9 21. Mai 2021 8:30 Uhr 6/9 25. Mai 2021 8:30 Uhr 7/9 26. Mai 2021 8:30 Uhr 8/9 27. Mai 2021 8:30 Uhr 9/9 28. Mai 2021 8:30 Uhr

Weitere Informationen Die interessantesten literarischen Neuerscheinungen 2021 Neue Romane von Juli Zeh, Steffen Kopetzky sowie Lyrik von Amanda Gorman und Anja Kampmann. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 17.05.2021 | 08:30 Uhr