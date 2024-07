Traugott Buhre liest "Der Mann von funfzig Jahren" von Johann Wolfgang von Goethe Stand: 02.07.2024 15:37 Uhr Die Novelle "Der Mann von funfzig Jahren" gehört zu den spannendsten und berühmtesten der deutschen Literatur. Geothe widmete sich darin den Themen Liebesverwirrung und Selbsttäuschung.

Die Novelle "Der Mann von funfzig Jahren" wurde von Goethe in seinen großen, zentralen Bildungsroman "Wilhelm Meisters Wanderjahre" eingefügt und weist von Form und Inhalt her viel Ähnlichkeit mit seinem Roman "Die Wahlverwandtschaften" auf. Fast gleichzeitig mit diesem entstand sie 1807 in Karlsbad. Wie in den "Wahlverwandtschaften" geht es um eine Art Psychologie oder Naturlehre der Liebe, um das Verhältnis von Bindung und Freiheit, von Liebe und Chemie. Die Aufnahme mit dem 2009 verstorbenen Traugott Buhre stammt aus dem Jahr 1999.

Zu hören sind die Lesungen ab dem 5. Juli jeweils ab 22 Uhr, beziehungsweise von 22.30 bis 23 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/6 5. Juli 22:30 Uhr 2/6 8. Juli 22:00 Uhr 3/6 9. Juli 22:30 Uhr 4/6 10. Juli 22:00 Uhr 5/6 11. Juli 22:30 Uhr 6/6

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 05.07.2024 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher