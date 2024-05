Rolf Boysen liest die Dichtung "Gregorius" von Hartmann von Aue Stand: 13.05.2024 15:48 Uhr Das Versepos "Gregorius" von Hartmann von Aue ist ein Grundtext der mittelalterlichen Literatur. Rolf Boysen liest die Dichtung in der Prosaübersetzung von Gerhard Fink.

Das in mittelhochdeutscher Sprache verfasste Werk "Gregorius" ist wohl zwischen 1187 und 1197 entstanden. Es erzählt die Geschichte von Gregorius als dem "guoten sündaere", dem rechtschaffenen Sünder, der aus Schande, nämlich einem Inzestverhältnis, hervorgeht und später durch Bußfertigkeit und göttliche Gnade auf den Papstthron erhoben wird. Die Wurzeln des christlichen Epos liegen in der Antike, in der berühmten Ödipus-Sage.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. bis zum 24. Mai jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier. Die fünfte Folge der Lesung wird ausschließlich online zu hören sein, also nicht auf NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/5 21. Mai 22:00 Uhr 2/5 22. Mai 22:00 Uhr 3/5 23. Mai 22:00 Uhr 4/5 24. Mai 22:30 Uhr 5/5 24. Mai nur online!

