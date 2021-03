Lesung: Hans Korte liest "Der Untertan" von Heinrich Mann Stand: 02.02.2021 17:12 Uhr Heinrich Manns "Der Untertan" ist der größte satirische Gesellschaftsroman der deutschen Literatur. Hans Korte liest daraus vor.

Am 27. März vor 150 Jahren wurde Heinrich Mann in Lübeck geboren. Der ältere Bruder von Thomas Mann vollendete sein berühmtestes Buch, "Der Untertan", mit 43 Jahren. Da schrieb man das Jahr 1914, und der Erste Weltkrieg brach aus - ein denkbar schlechter Zeitpunkt, ein satirisches Buch über den Untertan als Grundtypus des Deutschen zu veröffentlichen. Als "Der Untertan" 1918 erschien, wurde er ein sensationeller Erfolg. Er ist bis heute der größte satirische Gesellschaftsroman und eines der Schlüsselbücher in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Unsere Lesung mit Hans Korte aus dem Jahr 1989 präsentiert das Buch ungekürzt.

Programmhinweis Am 19. Februar wird die Lesung wegen des Projekts "Saal 101" ausschließlich im Netz zu hören sein, also nicht auf NDR Kultur. Diese Folge 12 der Lesung finden Sie bereits einen Tag früher, also ab dem 18. Februar, sieben Tage lang auf dieser Seite.

Zu hören sind die Lesungen vom 4. Februar bis zum 26. März jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

AUDIO: Lesung: "Der Untertan" - Teil 17 (29 Min)

AUDIO: Lesung: "Der Untertan" - Teil 18 (30 Min)

AUDIO: Lesung: "Der Untertan" - Teil 19 (29 Min)

AUDIO: Lesung: "Der Untertan" - Teil 20 (29 Min)

AUDIO: Lesung: "Der Untertan" - Teil 21 (30 Min)

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/37 4. Februar 2021 22:00 Uhr 2/37 5. Februar 2021 22:00 Uhr 3/37 8. Februar 2021 22:00 Uhr 4/37 9. Februar 2021 22:00 Uhr 5/37 10. Februar 2021 22:00 Uhr 6/37 11. Februar 2021 22:00 Uhr 7/37 12. Februar 2021 22:00 Uhr 8/37 15. Februar 2021 22:00 Uhr 9/37 16. Februar 2021 22:00 Uhr 10/37 17. Februar 2021 22:00 Uhr 11/37 18. Februar 2021 22:00 Uhr 12/37 19. Februar 2021 NUR ONLINE! 13/37 22. Februar 2021 22:00 Uhr 14/37 23. Februar 2021 22:00 Uhr 15/37 24. Februar 2021 22:00 Uhr 16/37 25. Februar 2021 22:00 Uhr 17/37 26. Februar 2021 22:00 Uhr 18/37 1. März 2021 22:00 Uhr 19/37 2. März 2021 22:00 Uhr 20/37 3. März 2021 22:00 Uhr 21/37 4. März 2021 22:00 Uhr 22/37 5. März 2021 22:00 Uhr 23/37 8. März 2021 22:00 Uhr 24/37 9. März 2021 22:00 Uhr 25/37 10. März 2021 22:00 Uhr 26/37 11. März 2021 22:00 Uhr 27/37 12. März 2021 22:00 Uhr 28/37 15. März 2021 22:00 Uhr 29/37 16. März 2021 22:00 Uhr 30/37 17. März 2021 22:00 Uhr 31/37 18. März 2021 22:00 Uhr 32/37 19. März 2021 22:00 Uhr 33/37 22. März 2021 22:00 Uhr 34/37 23. März 2021 22:00 Uhr 35/37 24. März 2021 22:00 Uhr 36/37 25. März 2021 22:00 Uhr 37/37 26. März 2021 22:00 Uhr

