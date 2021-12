Lesung: Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe Stand: 22.12.2021 16:42 Uhr Frank Arnold, Traugott Buhre, Peter Lieck und andere lesen Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe.

Goethes Gedichte bilden den größten lyrischen Kosmos, der in deutscher Sprache von einem einzelnen Autor existiert. Kein anderer Dichter hat über einen solchen Reichtum lyrischen Ausdrucks verfügt, keiner war ein langes Leben hindurch so unermüdlich produktiv. Goethes Auftritt als Lyriker war epochemachend in der Geschichte der deutschen Literatur; unsere heutige Vorstellung vom Lyrischen ist entscheidend von ihm geprägt worden. Wir senden eine Auswahl in vier Teilen von Hanjo Kesting aus Goethes Gedichten seiner ersten Lebenshälfte.

Zu hören sind die Lesungen vom 27. bis zum 30. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

