Lesung: Erzählungen und Skizzen von Ödön von Horváth Stand: 28.04.2021 16:04 Uhr Ernst August Schepmann, Günter König und Gert Haucke lesen Erzählungen und Skizzen von Ödön von Horváth.

Der Dramatiker und Erzähler Ödön von Horváth wurde im Dezember 1901 in Fiume geboren und starb, nur 38 Jahre alt, im Exil in Paris. Sein literarischer Ruhm beruht vor allem auf seinen Theaterstücken, sie gehören heute zu den meistgespielten auf deutschen Bühnen. Die Prosa spielt in seinem Werk eine geringere, aber nicht nebensächliche Rolle. Auf feinfühlige Weise beschäftigt er sich darin mit der Anfälligkeit seiner Generation für den Faschismus. Seine kurzen Geschichten handeln vom aufkommenden Nationalsozialismus, von Deutschtümelei, Spießertum und geschäftiger Gemeinheit.

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis zum 7. Mai jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Titel: Sprecher: Datum: Uhrzeit: Der Faustkampf, das Harfenkonzert und die Meinung lieben Gottes Ernst-August Schepmann 4. Mai 2021 22:00 Uhr Jugend ohne Gott (1/2) Günter König 5. Mai 2021 22:00 Uhr Jugend ohne Gott (2/2) Günter König 6. Mai 2021 22:00 Uhr Die stille Revolution Gert Haucke 7. Mai 2021 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 04.05.2021 | 22:00 Uhr