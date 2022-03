Lesung: "Die Welt von gestern - Erinnerungen eines Europäers" Stand: 03.03.2022 09:14 Uhr Walter Andreas Schwarz liest aus den Lebenserinnerungen von Stefan Zweig.

Stephan Zweig war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit, bevor er von den Nationalsozialisten in die Emigration gezwungen wurde. Über New York floh er bis nach Brasilien, wo er sich im Februar 1942 das Leben nahm. Kurz zuvor waren seine "Erinnerungen eines Europäers" entstanden. In 16 Kapiteln erzählt Stefan Zweig darin vom Leben, der Gesellschaft und den Künsten in Wien und der k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarns - von einer Welt, die dem Untergang entgegenging. Dabei begreift Zweig sich selbst als stellvertretend für eine ganze Generation.

Zu hören sind die Lesungen vom 2. bis zum 18. März jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/13 2. März 2022 22:00 Uhr 2/13 3. März 2022 22:00 Uhr 3/13 4. März 2022 22:00 Uhr 4/13 7. März 2022 22:00 Uhr 5/13 8. März 2022 22:00 Uhr 6/13 9. März 2022 22:00 Uhr 7/13 10. März 2022 22:00 Uhr 8/13 11. März 2022 22:00 Uhr 9/13 14. März 2022 22:00 Uhr 10/13 15. März 2022 22:00 Uhr 11/13 16. März 2022 22:00 Uhr 12/13 17. März 2022 22:00 Uhr 13/13 18. März 2022 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 02.03.2022 | 22:00 Uhr