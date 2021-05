Stand: 26.05.2021 18:31 Uhr Lesung: "Das Abenteuer meiner Jugend" von Gerhart Hauptmann

Die Autobiografie "Das Abenteuer meiner Jugend" des Dramatikers Gerhart Hauptmann ist zwischen 1929 und 1935 entstanden. Es ist eine mehr als 600 Seiten umfassende Darstellung vor allem der inneren Entwicklung des jungen Mannes, der er einst war, orientiert am Vorbild von Goethes "Dichtung und Wahrheit". Hauptmann war 1862 in Obersalzbrunn geboren worden, besuchte die Realschule in Breslau, war Landwirtschaftsschüler und begann 1880 ein Bildhauerstudium in Breslau. Die beiden Jahre an der Breslauer Kunstschule stehen im Mittelpunkt des Abschnitts, den wir ausgewählt haben. Sie umfassen zugleich den Zeitraum künstlerischer Selbstfindung.

Weitere Informationen Gerhart Hauptmann: Dramatiker mit widersprüchlicher Haltung Der Literaturnobelpreis-Träger gilt als bedeutendster Vertreter des deutschen Naturalismus. Politisch war er in Widersprüche verstrickt. mehr

Zu hören sind die Lesungen vom 31. Mai bis zum 1. Juni jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/2 31. Mai 2021 22:00 Uhr 2/2 1. Juni 2021 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 31.05.2021 | 22:00 Uhr