Stand: 20.05.2021 15:28 Uhr Hugo R. Bartels liest eine Erzählung von Joseph von Eichendorff

Eichendorffs Erzählung "Das Schloss Dürande" ist weniger bekannt als die vom Taugenichts, gehört aber zu seinen bedeutendsten epischen Arbeiten und wurde von ihm selbst hoch geschätzt. Sie entstand in den Jahren 1835/36 und enthält Eichendorffs entschiedenste Auseinandersetzung mit der französischen Revolution, das Ereignis, das auch in seinem Leben von größter Bedeutung war. Denn Eichendorff ist keineswegs ein unpolitischer Autor. In "Das Schloss Dürande" gerät eine freie Liebesbeziehung in Konflikt mit der vorrevolutionären, feudalen Gesellschaft.

Zu hören sind die Lesungen vom 26. bis zum 28. Mai jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/3 26. Mai 2021 22:00 Uhr 2/3 27. Mai 2021 22:00 Uhr 3/3 28. Mai 2021 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 26.05.2021 | 22:00 Uhr