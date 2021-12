Stand: 02.12.2021 11:46 Uhr Gert Westphal liest "Mathilde Möhring" von Theodor Fontane

"Mathilde Möhring", Theodor Fontanes kleiner Roman, wurde fast gleichzeitig mit "Effi Briest" geschrieben, aber erst 1907, neun Jahre nach dem Tod des Autors, aus dem Nachlass herausgegeben. Es stellt seine genaueste Annäherung an das Kleinbürgertum dar, das hier, in Gestalt der Titelfigur, zwar vom "Drang nach dem Höheren" erfüllt ist, aber jeden äußeren Glanz, Charme und natürliche Schönheit vermissen lässt. Zähes Streben, Enge des Ehrgeizes und puritanische Strenge hat Fontane nirgends so illusionslos beschrieben wie hier.

Zu hören sind die Lesungen vom 6 bis zum 15. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/8 6. Dezember 2021 22:00 Uhr 2/8 7. Dezember 2021 22:00 Uhr 3/8 8. Dezember 2021 22:00 Uhr 4/8 9. Dezember 2021 22:00 Uhr 5/8 10. Dezember 2021 22:00 Uhr 6/8 13. Dezember 2021 22:00 Uhr 7/8 14. Dezember 2021 22:00 Uhr 8/8 15. Dezember 2021 22:00 Uhr

