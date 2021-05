Stand: 25.05.2021 14:49 Uhr Achim Gertz liest "Der Pariser Drache" von Joseph von Eichendorff

In seiner Autobiografie "Erlebtes", die Joseph von Eichendorff in seinem Sterbejahr 1857 schrieb, ging es ihm weniger darum, sein eigenes Leben niederzuschreiben als darum, Zeugnis abzulegen über seine Zeit. Im Mittelpunkt steht dabei seine Jugend, die in die Zeit der Befreiungskriege von der Napoleonischen Herrschaft fällt. Dabei schwelgt Eichendorff nicht in der Vergangenheit, sondern analysiert mit scharfem analytischem Blick die politische Situation seiner Zeit. Achim Gertz liest einen Ausschnitt daraus.

