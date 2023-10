10 ikonische Jazz-Titel und ihre Geschichten Stand: 22.09.2023 15:48 Uhr Warum haben bestimmte Kompositionen die Jazzmusik so nachhaltig geprägt und was ist deren Geschichte? Unsere Moderatorinnen und Moderatoren präsentieren 10 ikonische Titel aus der Schatztruhe des Jazz.

Mit Listen ist es immer so eine Sache: Sie sind weder absolut noch vollständig. In Büchern, Magazinen und im Internet kursieren zahllose Listen wie "Die besten 100 Jazz Alben" oder "50 Jazz Standards, die man kennen sollte". Alles hilfreich, um tiefer in die Geschichte einzutauchen oder sich eine Basisdiskothek zusammenzustellen.

Aber weshalb gilt ein bestimmter Titel im Jazz als besonders wertvoll, wie ist die Aufnahme entstanden, weshalb haben sich auch kommende Musikergenerationen daran orientiert, und wieso geht er uns nach dem Hören nicht mehr aus dem Ohr? Kurz: Was macht den Zauber genau dieser Aufnahme aus? Unsere Moderatorinnen und Moderatoren haben - ganz persönlich - aus der großen Schatztruhe des Jazz 10 Titel ausgewählt und erzählen deren Geschichten.