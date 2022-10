NDR Sachbuchpreis: Die Verleihung am 3. November im Livestream Stand: 27.10.2022 14:40 Uhr Am 3. November heißt es: Bühne frei für die besten Sachbücher des Jahres. Im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes wird der NDR Sachbuchpreis verliehen. NDR.de überträgt die Gala ab 19 Uhr im Livestream.

Bereits zum 14. Mal zeichnet der Norddeutsche Rundfunk das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres aus. Hoffnungen auf den NDR Sachbuchpreis machen sich noch Susanne Götze und Annika Joeres mit "Klima außer Kontrolle", Pia Lamberty und Katharina Nocun mit "Gefährlicher Glaube" und Franziska Davies und Katja Makhotina mit "Offene Wunden Osteuropas". Ausgezeichnet wird eine Autorinnen-Leistung, die aus gesellschaftlicher, kultureller oder wissenschaftlicher Perspektive Themen für ein großes Publikum erschließt.

Denise M’Baye moderiert Sachbuchpreis-Gala

Durch den Abend führt Moderatorin Denise M’Baye. Die Schauspielerin ist einem breiten Publikum als Schwester Lela in der ARD Serie "Um Himmels Willen" bekannt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Hamburger Elektro-Musikerin Kuoko. Scienceslammer Dr. Sascha Vogel von den Sciencebirds verpackt wissenschaftliche Erkenntnisse in humorvolle Häppchen.

Worum geht's in den nominierten Büchern?

In "Klima außer Kontrolle" fragen die Autorinnen Susanne Götze und Annika Joeres, wie gut Deutschland auf den Klimawandel vorbereitet ist. Was ist zu tun, in immer heißeren Sommern? Was, wenn Bäche ganze Ortschaften mit sich reißen? Die Autorinnen verknüpfen dabei Analysen zum Klimawandel mit den Folgen für uns direkt vor Ort. Sie beschreiben, wie wenig in Deutschland bisher für eine Anpassung an die veränderte Klima-Situation getan wird, und zeigen auf, was alles getan werden müsste.

Pia Lamberty und Katharina Nocun zeigen in "Gefährlicher Glaube", dass Esoterik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern in der Mitte unserer vermeintlich rationalen Gesellschaft angekommen. Die wachsende Anhängerschaft wird radikaler und politisiert sich. Die beiden Autorinnen erhellen das Dunkelfeld der Esoterik-Welt mit fundierter Recherche und weisen mutig auf Gefahren für Individuum und Gesellschaft hin.

"Offene Wunden Osteuropas" ist ein Geschichtsbuch mit geradezu unheimlicher Aktualität. Franziska Davies und Katja Makhotina reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs - Gedenkorte in Polen, in Belarus, in der Ukraine, in Russland und im Baltikum. In zehn exzellent geschriebenen Essays zeigen sie den deutschen Leserinnen und Lesern, wie wenig uns immer noch über viele Gräueltaten von Wehrmacht und SS in Osteuropa bewusst ist. Und die Erwartungen der Osteuropäer an Deutschland, die russische Propaganda und die polnischen Erinnerungen an den Weltkrieg unauflöslich miteinander zusammenhängen.

LifeScienceXplained Preis für neue Wissenschaftskommunikation

Neben dem NDR Sachbuchpreis wird auch noch der LifeScienceXplained Preis von Sartorius vergeben. Der Preis zeichnet junge Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bis 35 Jahre aus, die die Funktionsweisen der Biotechnologie und die daraus resultierenden neuartigen medizinischen Anwendungsmöglichkeiten einem breiten Publikum auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären. Die Auszeichnung will damit den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen der Life Sciences voranbringen und das Verständnis für die Lebenswissenschaften fördern. Nominiert sind Ariane Pessentheiner und Wolfgang Schütz für den Wissenschaftscomic "Marko, der Makrophage", der Youtube-Kanal "Breaking Lab" und die Wissenschaftsjournalistin Janina Isabell Otto.

