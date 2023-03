NDR Sachbuchpreis 2023: Die Bewerbungsphase startet Stand: 15.03.2023 06:00 Uhr Am 1. November wird im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes wieder der NDR Sachbuchpreis verliehen. Bis zum 7. Juli können Verlage ihre Bewerbungen einreichen.

Der NDR Sachbuchpreis ist ausgeschrieben für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet. Bewerben können sich Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bis zu zwei Titeln, deren Veröffentlichung zwischen dem 16. Oktober 2022 und dem 15. Oktober 2023 liegt. Ausgeschlossen von der Preisvergabe sind Fachbücher, Ratgeber sowie Bildbände, soweit bildliche Darstellungen nicht ausdrücklich Gegenstand der Untersuchung sind. Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis wird Ende September, die Shortlist Mitte Oktober bekannt gegeben.

Zur Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb registrieren Sie sich bitte bis zum 14. Juli 2023 per E Mail an ndr-sachbuchpreis@ndr.de. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an:

Name + Anschrift des Verlages

Ansprechpartner:in + Kontaktdaten

eingereichte Titel + Erscheinungsdatum

Die Wettbewerbskriterien

Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und Nachhaltigkeit sind die entscheidenden Kriterien für die Nominierungskommission und die Jury: Ist ein Werk von hohem Gesprächswert? Vermittelt es einen Erkenntnisgewinn und überzeugt es einen weiten Leserkreis, in dem es komplexe Themen klar und gut verständlich argumentiert? Und ist sein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs darüber hinaus von nachhaltigem Wert?

Weitere Informationen Wen und was zeichnet der NDR Sachbuchpreis aus? Welche Bücher dürfen für den NDR Sachbuchpreis eingereicht werden und nach welchen Kriterien wird er vergeben? mehr

NDR Sachbuchpreis will Wissenschaft Gehör verschaffen

"Eine Welt ohne Bücher, die dazu anregen, die Dinge des Lebens in neuem Licht zu sehen, ist für mich nicht vorstellbar. Ein gutes Sachbuch vermittelt spannend verpackte, authentische Informationen, bestenfalls mit überraschenden Erkenntnissen, und erklärt auf inspirierende Weise komplexe Zusammenhänge", sagt Katja Marx, NDR Programmdirektorin und Jury- Vorsitzende. "Als öffentlich-rechtliches Programm hat der NDR eine besondere Verantwortung für eine informierte und aufgeklärte Gesellschaft. Deshalb wollen wir der wissenschaftlichen Erkenntnis und Expertise auf vielfältige Weise Gehör verschaffen. Zu diesem Auftrag trägt der NDR Sachbuchpreis bei."

Verleihung am 1. November

Der NDR Sachbuchpreis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 1. November 2023 im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Campus des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius verliehen. Die Verleihung wird live im Radio und auf NDR.de übertragen.

Sartorius verleiht an dem Abend zudem den mit 10.000 Euro dotierten LifeScienceXplained Preis. Damit werden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet, die komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher