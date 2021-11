NDR Sachbuchpreis 2021: Verleihung am Sonntag im Livestream Stand: 05.11.2021 13:08 Uhr Im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes wird am Sonntag, 7. November, der NDR Sachbuchpreis verliehen. NDR.de überträgt die Gala ab 19 Uhr im Livestream.

Polarforscher Markus Rex, die Historikerin Annette Kehnel und der Islamwissenschaftler Stefan Weidner machen sich Hoffnungen auf die Auszeichnung mit dem NDR Sachbuchpreis. Ihre Bücher haben es auf die Shortlist geschafft. Der Siegertitel bleibt bis zur Verleihung am 7. November geheim.

Verleihung in Göttingen

Verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst. Glanzvoller Verleihungsort ist der Firmencampus der Sartorius AG. Als Gastgeberin führt Moderatorin Bianca Hauda durch die Gala, die ab 19 Uhr live auf NDR.de und im Radio bei NDR Kultur übertragen wird. Höhepunkte im Showprogramm sind die Live-Auftritte von Sänger Lie Ning und dem Wissenschaftskabarett Science Busters.

Lie Ning: Souliger Synth-Pop mit samtweichen Timbre

Der 23-jährige Künstler Lie Ning aus Berlin ist ein Ausnahmetalent. Mit samtweichen Timbre in der Stimme und souligem Synth-Pop erschafft er in seinen Konzerten von der Bühne aus eine verblüffende und gleichzeitig umhüllende intime Atmosphäre und spricht mit seinen Songs sein Publikum auf vielen Wegen an. Empathie und Nächstenliebe stehen im Fokus seines Schaffens.

Science Busters: "Wer nichts weiß, muss alles glauben"

Die Science Busters sind längst Kult. Mit ihren Wissenschaftskabarett-Shows gastieren sie in Theatern im gesamten deutschsprachigen Raum. Seit 2007 haben sie auch eine wöchentliche Radiokolumne auf FM4. Das Motto: "Wer nichts weiß, muss alles glauben." Für das Fernsehen (ORF und 3Sat) haben sie seit 2011 100 Sendungen aufgezeichnet und ab 2021 gibt es die Science Busters auch als Podcast.

In wechselnder Besetzung stehen die Science Busters auf der Bühne. Zur Truppe rund um den Kabarettisten Martin Puntigam gehören der Astronom Dr. Florian Freistetter, der Mikrobiologe Prof. Dr. Helmut Jungwirth, die Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher, der Chemiker Dr. Peter Weinberger, der Molekularbiologe Dr. Martin Moder, die Infektiologin Dr. Ursula Hollenstein sowie der Kabarettist Günther Paal alias Gunkl.

Bianca Hauda führt durch den Abend

Gastgeberin Bianca Hauda ist seit zehn Jahren als Journalistin und Moderatorin im Hörfunk und Fernsehen tätig. Sie moderiert die Kultursendungen culture@home und TWIST bei Arte. Bekannt ist sie dem Musikpublikum auch durch ihre Tätigkeit im WDR Fernsehen und im ARD-Digitalkanal ONE. Dort hat sie einen wöchentlichen Talk und moderiert Live-Shows auf Festivals und von Veranstaltungen wie dem ECHO und dem ESC. "Sachbücher sind wie gute, schlaue Freunde, die man rund um die Uhr um Rat fragen kann", sagt Bianca Hauda. "Sie sind immer da, nehmen dich an die Hand, erklären ein Thema ausführlich mit ganz viel Geduld und Leidenschaft. Man sollte viel mehr solcher Freunde in seinem Bücherregal haben."

Mehr als 170 Einreichungen für den NDR Sachbuchpreis

Das Interesse am NDR Sachbuchpreis ist auch im 13. Jahr hoch. Mehr als 80 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben insgesamt 170 Bücher ins Rennen geschickt. Aus allen Einreichungen hat die Nominierungskommission zehn preiswürdige Titel für die Longlist ausgewählt. Ende dieser Woche entscheidet eine Jury unter dem Vorsitz von Katja Marx, NDR Programmdirektorin Hörfunk, über die Shortlist und den Preisträger oder die Preisträgerin des Sachbuchpreises.

Sartorius verleiht Nachwuchspreis LifeScienceXplained

Das Göttinger Biotech-Unternehmen Sartorius unterstützt die Preisverleihung als Partner und ergänzt ihn um einen Nachwuchspreis. Der mit 10.000 Euro dotierte LifeScienceXplained Sartorius-Preis für neue Kommunikation zeichnet junge Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bis 35 Jahre aus, die die Funktionsweisen der Biotechnologie und die daraus resultierenden neuartigen medizinischen Anwendungsmöglichkeiten einem breiten Publikum auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären.