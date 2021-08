NDR Sachbuchpreis 2021: Die Nominierungskommission Stand: 20.08.2021 14:37 Uhr Die Nominierungskommission des NDR Sachbuchpreises 2021 sichtet alle Einreichungen. Anhand der Preiskriterien wählt sie bis zu zehn Titel für die Longlist aus.

Aus dem NDR Kultur Sachbuchpreis wird in diesem Jahr der NDR Sachbuchpreis - eine Auszeichnung des gesamten NDR. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Nominierungskommission wider. Neben Ulrich Kühn und Claudia Christophersen von NDR Kultur sitzen in diesem Jahr Ocke Bandixen und Beke Schulmann von NDR Info, Benedikt Stubbendorff von NDR 1 Welle Nord sowie Christoph Bungartz und Karoline Grothe vom NDR Fernsehen in der Nominierungskommission. Dazu kommen Frerk Schenker vom Göttinger Tageblatt und Anke Knafla von hr-iNFO.

Nominierungskommission erstellt Longlist

Die Aufgabe der NDR Sachbuchpreis Nominierungskommission ist es, alle eingereichten Titel zu sichten und die Longlist zu erstellen. Ausgezeichnet werden soll eine herausragende Autorinnen- oder Autoren-Leistung, die aus gesellschaftlicher, kultureller oder wissenschaftlicher Perspektive Themen für ein großes Publikum erschließt und für breitere Debatten öffnet. Anhand der Preiskriterien Relevanz, Orginalität, Lesbarkeit und Nachhaltige Wirkung - wählt die Nominierungskommission bis zu zehn Titel für die Longlist aus.

NDR Sachbuchpreis Jury wählt Siegertitel

Aus der Longlist wählt die NDR Sachbuchpreis Jury dann drei Titel für die Shortlist sowie den Siegertitel. Dieser wird bei der Preisverleihung am 7. November 2021 zusammen mit der Begründung der Jury bekanntgegeben. Die Gesamtliste der eingereichten Titel wird nicht veröffentlicht, auch die Nominierungskommission und die Jury sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

