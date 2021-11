Historikerin Annette Kehnel gewinnt NDR Sachbuchpreis 2021 Stand: 07.11.2021 20:39 Uhr Die Historikerin Annette Kehnel hat den NDR Sachbuchpreis 2021 für ihr Buch "Wir konnten auch anders" bekommen. Darin beschreibt sie anschaulich, wie wir von nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsformen der Vormoderne lernen können.

Die Begrenztheit der Ressourcen, der Klimawandel, das Artensterben - die Herausforderungen unserer Zeit drängen die Menschheit zu nachhaltigeren Lebensformen. Die Sehnsucht nach Alternativen ist groß, doch wir tun uns schwer, neue Wege zu finden. "Annette Kehnel zeigt, dass auf dem Lösungsweg der drängenden Fragen zur Nachhaltigkeit schon längst jemand da gewesen ist - andere haben vor uns versucht, denselben Gipfel zu besteigen", sagt Jury-Vorsitzende Katja Marx in ihrer Laudatio auf die Historikerin. "Sie zeigt uns die Spuren, die vor uns im Schnee liegen: Baustoffrecycling oder Kreislaufökonomie, Microfinance und Crowdfunding, Diversity und Work-Life-Balance. Das sind keine Konzepte der Moderne, sondern unsere Vorfahren waren uns beim Thema Nachhaltigkeit schon weit voraus." Wunderbar zugänglich und anschaulich weite sie mit ihrem Buch "Wir konnten auch anders - Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit" unseren verengten Blick auf die Vergangenheit und öffne ihn nach vorn.

Annette Kehnel: "Wir haben Angst vor Veränderungen"

Annette Kehnel bekam den NDR Sachbuchpreis in einer feierlichen Gala im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes überreicht. Im Gespräch mit Moderatorin Bianca Hauda stellte sie klar, dass es ihr nicht darum gehe, die Vergangenheit nachzuahmen: "Die Geschichte gibt uns wenn überhaupt Inspirationen. Sie zeigt uns, dass wir das, was wir heute als alternativlosen Zustand begreifen, eben nicht alternativlos ist - wir konnten auch anders." Das Festhalten am Status Quo sei derzeit das größte Hindernis. "Wir haben Angst vor Veränderungen, Angst vor Verlusten", schilderte Kehnel. "Und Angst ist bekanntlich ein sehr schlechter Ratgeber." Stattdessen wolle sie mit ihrem Buch für Mut zu neuen Ideen plädieren.

LifeScienceXplained-Preis an Martin Moder

Ein erster Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des LifeScienceXplained-Preis an Martin Moder für seinen Youtube-Kanal Make Europe Gscheit Again. Während der Pandemie beschloss der Österreicher sein Wissen aus der Molekularbiologie auf unterhaltsame Weise mit der Welt zu teilen. Auf seinem Kanal erklärt er die Grundlagen von Viren und Impfstoffen und entzaubert hartnäckige Mythen. Überzeugend fand die Jury insbesondere die Erklärung der Wirkungsweise der mRNA-Impfung gegen das Coronavirus anhand einer Orange. Der Preis zeichnet junge Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bis 35 Jahre aus, die Wissenschaft einem breiten Publikum auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären.

"Österreicher retten die Welt"

Immer wieder lockerte die österreichische Kabarettgruppe Science Busters die Veranstaltung mit kurzen Kabarett-Nummern auf und bewies dabei wie gut Wissenschaft und bissiger Humor zusammenpassen. Unter anderem stellten sie unter dem Motto "Österreicher retten die Welt" eine von Forschenden der Uni Linz entwickelte Möglichkeit vor, wie Kohlendioxid in Zukunft energieeffizient in Alkohol verwandelt werden könne. "Also Österreichs Beitrag zum Klimaschutz ist ein Reparaturbier von der Uni Linz", fasste Kabarettist Martin Puntigam zusammen. Musikalisch überzeugte der Berliner Musiker Lie Ning. Mit samtweichen Timbre in der Stimme schuf er in seinen Songs eine verblüffende und gleichzeitig umhüllende intime Atmosphäre.

Markus Rex und Stefan Weidner gehen leer aus

Neben Annette Kehnel standen der Polarforscher Markus Rex mit "Eingefroren am Nordpol - Das Logbuch von der Polarstern" und Islamwissenschaftler Stefan Weidner mit "Ground Zero - 9/11 und die Geburt der Gegenwart" auf der Shortlist und hatten sich Hoffnungen auf die Auszeichnung gemacht. Rex zeigt in seinem Logbuch von der Polarstern die Geschichte eines der größten Forschungsabenteuer unserer Tage und bietet zugleich einen eindringlichen Blick auf die dramatischen Folgen des Klimawandels. Spannend und anschaulich berichtet er vom Alltag der Expedition in die Arktis. Stefan Weidner zeigt in seinem Buch "Ground Zero", dass die Anschläge vom 11. September 2001 das Verhältnis der sogenannten Westlichen Welt zum Islam bis heute prägen.