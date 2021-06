Stand: 04.06.2021 06:00 Uhr NDR Sachbuchpreis 2021: Bewerbungsphase startet

Seinen Preis für das wichtigste Sachbuch des Jahres verleiht der Norddeutsche Rundfunk in diesem Jahr zum 13. Mal und richtet ihn inhaltlich neu aus: Aus dem NDR Kultur Sachbuchpreis wird 2021 der NDR Sachbuchpreis. Ausgezeichnet wird eine herausragende Autorinnen- oder Autoren-Leistung, die aus gesellschaftlicher, kultureller oder wissenschaftlicher Perspektive Themen für ein großes Publikum erschließt und für breitere Debatten öffnet. In diesem Jahr werden der NDR Sachbuchpreis und der LifeScienceXplained - Sartorius Preis am 7. November, dem Abschlussabend des Göttinger Literaturherbstes, verliehen.