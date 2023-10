Gewinnen Sie Karten für den NDR Sachbuchpreis Stand: 20.10.2023 12:00 Uhr Am 1. November 2023 ab19 Uhr wird der NDR Sachbuchpreis im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes verliehen. Machen Sie mit und gewinnen Sie Karten für die Preisverleihung auf dem Sartorius Campus in Göttingen!

Der NDR Sachbuchpreis zeichnet jedes Jahr das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch aus, das sich zukunftsrelevanten Themen widmet. Die nominierten Titel behandeln Klima- und Umweltfragen, Wirtschaftspolitik, Künstliche Intelligenz, soziale Ungleichheit, Protestkultur und Demokratieverständnis bis hin zur Erforschung von Krieg und Gewaltphänomenen. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro.

Verleihung auf dem Sartorius Campus

Die diesjährige Verleihung des NDR Sachbuchpreises findet am 1. November ab 19 Uhr auf dem Sartorius Campus in Göttingen statt (Einlass 18:30 Uhr). An dem Abend wird ebenfalls der LifeScienceXplained | Sartorius Preis vergeben. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit einem spannenden Rahmenprogramm. Um an der Ticketverlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus! Teilnahmeschluss ist der 27. Oktober um 12 Uhr.

