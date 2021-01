Patricia Highsmith: Die bekannt finstere Persönlichkeit Sendedatum: 12.01.2021 16:00 Uhr Vor 100 Jahren wurde Patricia Highsmith geboren. Ihre Kriminalromane sind Meilensteine der Literaturgeschichte.

Patricia Highsmith wurde als Mary Patricia Plangman am 19.01.1921 in Forth Worth/Texas geboren. Nach der Scheidung ihrer Eltern lebte sie bei ihrer Mutter und ihren Großeltern. Schon früh brachte sie sich das Lesen bei. Ihr amerikanischer Verlag ließ das Gerücht verbreiten, dass Patricia bereits mit vier Jahren eine kriminal-psychologische Abhandlung über Spontantäter las, welche ihre Romanarbeit sehr beeinflußt haben soll. Diese Verquickung von hoher Intelligenz und frühkindlicher Morbidität schlug sich in der Folge "Wide Open" ("Sklaven der Angst") der TV-Serie "Millennium" nieder, in der die kleine Patricia Zeugin des Doppelmordes an ihren fiktiven Eltern wird.

Hörspiele im Programm

Hier fehlt ein Text zum Hörspielangebot mit einem Satz (Inhalt) zu jedem Hörspiel.

