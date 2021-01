Watchdog Sendedatum: 14.01.2021 16:00 Uhr

Ein Außenseiter: schmächtig, Zahnspangenträger,"der Lutscher", will seinen Aufstieg in der Schüler-Hierarchie ertrotzen mit einem perfiden Coup.

Man nennt ihn nur den "Lutscher". Er ist schmächtiger als die anderen, Zahnspangenträger, ein Außenseiter, den niemand freiwillig zu sich in die Sportgruppe wählt. Mit allen Mitteln kämpft er darum, dazuzugehören. Am liebsten wäre er wie Murat, so cool und kaltschnäuzig. Anfangs dient er sich ihm mit Geschenken an. Dann versucht er, mit einem perfiden Coup seinen Respekt zu ertrotzen. Er sucht sich ein Opfer, das genauso schwach ist wie er selbst: den Physiklehrer.

Ihn filmt er. Zunächst bei seinen stets misslingenden Unterrichts-Performances, wenn seine Schulstunden von renitenten Schülern sabotiert werden und ihm die Apfelbutzen um die Ohren fliegen. Dann zu Hause, wenn er sich mit der Büroklammer im Ohr herumpult. Schließlich montiert er ihn in pikante Sexszenerien. Alle Videos stellt er ins Netz. So wächst der Lutscher empor zum heimlichen Drahtzieher einer Entblößungs-Kampagne, eines Schauprozesses, einer öffentlichen Exekution, wird zum selbsternannten "watchdog" und "cyber warrior". Derweil gerät Großmaul Murat ins Zentrum der schulinternen Nachforschungen. Ihm traut man die fiesen Filme am ehes ten zu. Auf einmal kämpfen alle um ihr Leben: Murat, der, der unschuldig ist, der Lehrer, der sich wehren muss und Nils, der um jeden Preis siegen will.

In einem atemberaubenden show down führt Sabine Stein ihre genauestens recherchierte Geschichte über Cyber-Mobbing einem Ende zu, das im klassischen Sinne tragisch ist. Der Text wurde von der Hörspielförderung der Filmstiftung NRW gefördert.

Cast Mit Matthias Brandt (Edgar Schacht), Janucz Kocaj (Nils Bosch), Hüseyin Ekici (Murat Alkan), Deborah Kaufmann (Teiko Kimori), Leonhard Lansink (Lorenz Pietschmann), Uli Plessmann (Dr. Engelhardt), Jan Breustedt (Ilja), Mira Partecke (Gopi)

Technische Realisation: Jean Szymczak, Andreas Stoffels

Regie: Judith Lorentz

Regieassistenz: Beate Becker

Dramaturgie: Susanne Hoffmann

Produktion: NDR 2011

NDR Info Spezial | 14.01.2021 | 16:00 Uhr