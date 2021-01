Tschick Sendedatum: 12.01.2021 16:00 Uhr Im Hörspiel von Wolfgang Herrendorf erleben die zwei Freunde Maik (Julian Greis) und Tschick (Constantin von Jascheroff) in einem gestohlenen Auto eine abenteuerliche Reise durch die Provinz.

Mark ist vierzehn und hat das Glück, zwei Wochen Sommerferien allein zu Hause verbringen zu dürfen. Seine Mutter weilt derweil auf der "Schönheitsfarm", eine euphemistische Umschreibung für ihren Aufenthalt in einer Entzugsklinik, wo sie in unregelmäßigen Abständen die Sünden des Alkoholmissbrauchs abbüßt. Der Vater seinerseits nutzt die Gelegenheit für eine "Geschäftsreise", sprich eine amouröse Abenteuerfahrt mit seiner Liebsten. Und Mark schließlich entdeckt für sich die Freiheit. Er disponiert erst mal die vietnamesische Putzfrau um und erteilt ihr Hausverbot für die nächsten 14 Tage.

Schließlich braucht er jetzt Raum für sich und seinen Liebeskummer, den er in melancholischen Grübel-Sessions gebührend feiern möchte. Doch dann steht Tschick vor der Tür, der Neue in der Klasse, eigentlich Andrej Tschitscharow, ein Russe aus der Assi-Siedlung, der gerne mal besoffen zum Unterricht kommt. Er lädt ihn ein zu einer Spritztour in die Walachei. Mit geklautem oder wie er sagt ausgeliehenem Auto, versteht sich. In Tschicks Schrott-Laube knattern die beiden ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende Provinz und entdecken dabei allerlei Merkwürdiges, aber vor allem: das Leben. Road-Movie, Coming-of-Age-Roman, "Tschick" ist konsequent aus der Perspektive des 14-Jährigen erzählt. Mit krachertem Witz, leiser Poesie und der unendlichen Melancholie, wie sie nur ein Pubertierender haben kann.

AUDIO: Tschick (84 Min)

Cast Mit Julian Greis (Maik), Constantin von Jascheroff (Tschick), Effi Rabsilber (Isa), Stephan Schad (Josef Klingenberg), Ulrike Grote (Frau Klingenberg), Samuel Weiss (Schürmann), Michael Prelle (Wolkow), Gerhard Garbers (Wagenbach), Hanns Jörg Krumpholz (Strahl), Hannes Hellmann (Kaltwasser), Gerd Baltus (Fricke), Uli Pleßmann (Richter Burgmüller), Heiko Raulin (Polizist), Caroline Ebner (Frau), Gunnar Frietsch (André), Joshua Sommer (Friedemann/Schüler Klasse 6 und 8), Selina Schröder (Florentine/Schülerin Klasse 6 und 8), Franziska Rarey (Elisabeth), Bennet Zippel (Jonas), Gunnar Frietsch (Schüler Klasse 6 und 8), Giuseppe Restivo (Schüler Klasse 6 und 8), Carlotta Höhne (Schülerin Klasse 6 und 8), Ronja Lauther (Schülerin Klasse 6 und 8)

Komposition: Andreas Bick

Hörspielbearbeitung: Norbert Schaeffer

Regie: Iris Drögekamp

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | 12.01.2021 | 16:00 Uhr