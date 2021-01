Sumatra Sendedatum: 14.01.2021 16:00 Uhr Das Netz bietet unbegrenzte Möglichkeiten, sich selbst zu inszenieren, Macht zu bekommen, Einfluss zu nehmen. Da werden No-Names von jetzt auf gleich zu Influencern. Der Versuchung der Macht können auch die drei Außenseiter in Sabine Steins neuem Hörspiel „Sumatra“ nicht widerstehen.

Sie sind allesamt Außenseiter auf der Suche nach einer Gegenwelt: Pico, das Mathe-Genie, Jussi, der notorische Abbrecher, und Mascha, die Freiheitskämpferin. Sie träumen davon, nach Sumatra zu fliegen und dort ein neues Leben zu beginnen. Doch dazu kommt es nicht. Es beginnt mit einem Unfall.

Im Drogenrausch töten sie einen Autofahrer. Parallel zur Reue wächst in ihnen das Gefühl der Macht. Was, wenn sie der Welt ihre Träume einpflanzten? Sie ein bisschen mehr in Richtung Gerechtigkeit justierten? Im Netz jedenfalls haben sie eine wachsende Fangemeinde. Sie sind jetzt Stars, Helden. Doch einer von ihnen überschreitet die Grenzen. Eine psychologische Art Studie über die Macht. Und über eine Gemeinschaft, die zerbricht.

AUDIO: Sumatra (69 Min)

Cast Gefördert durch die Hörspielförderung der Film und Medien Stiftung NRW



Mit Vanessa Loibl als Mascha Klenke, Jonas Minthe als Jussi Baran, Julian Greis als Pico Schönfeldt, Pascal Houdus als Wilson, Daniel Axt als Samy, Birte Schnöink als Oda, Andrea Jolly als Mutter von Jussi, Alexander Radszun als Meyerhoff (Polizist), Franziska Herrmann als Scarlett, Kai Hufnagel als Alexander Niehoff, Maren Sieber als Kundin u. a.

Komposition: Frank Merfort

Besetzung: Dagmar Titz und Marc Zippel

Ton und Technik: Christian Alpen und Nicole Graul

Regieasssistenz: Felix Lehmann

Regie: Roman Neumann

Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann

Produktion: NDR 2018

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | 14.01.2021 | 16:00 Uhr