Der Passagier vom 1. November Sendedatum: 22.08.2021 19:00 Uhr Georges Simenons Non-Maigret-Romane sind stets viel mehr als nur Kriminalliteratur. So zeigt Simenon in "Der Passagier vom 1. November" wie in La Rochelle ein finsteres Gespinst aus Intrigen, Mord und Totschlag zu Tage gefördert wird.

Im Nebel des 1. November kommt ein junger Mann nach La Rochelle. Er ist bei Zirkusleuten aufgewachsen und hat nach dem Tod seiner Eltern die Nachricht erhalten, dass in der französischen Küstenstadt eine Erbschaft auf ihn wartet. Die Mächtigen des Ortes begegnen ihm teils überfreundlich, teils ablehnend. Bald wird ihm klar, dass er in ein Netzwerk aus Korruption, Betrug, Erpressung und Mord geraten ist. Der machtbesessene Erbonkel des jungen Fremden war der Anführer eines Syndikats, das die Stadt noch immer brutal beherrscht und einer jungen Frau einen Mord anhängen will. Der Fremde geht den Spuren seines Onkels nach und stößt auf ein Bündel sorgsam gehüteter Dokumente, die Licht in die dunklen Machenschaften bringen.

Besetzung Mit Hanns Lothar (Gilles Mauvoisin), Hartwig Sievers (Kapitän Solemdahl), Walter Richter (Plantel, der Reeder), Hildegard Bertram (Witwe Eloi), Alfred Balthoff (Der Notar), Evy Gotthardt (Colette), Erwin Linder (Dr. Sauvaget), Gisela Matthishent (Frau Sauvaget), Hans Paetsch (Der Anwalt), Alexander Hunzinger (Der Friedhofsgärtner), Max Walter Sieg (Babin, ein Fischgroßhändler), Inge Meysel (Frau Rinquet), Jo Wegener (Frau Martinet, Putzmacherin), Helga Bammert (Frau), René Sacher (Kind, Junge), Evelyn Schradiek (Mädchen), Heino Cohrs (Junger Mann), Balduin Baas (1. Zeitungsleser), Walter Masuth (2. Zeitungsleser), Kurt Klopsch (3. Zeitungsleser), Michael Klopsch (Zeitungsverkäufer), Marion Böttcher (Frauenstimme), Adolf Hansen (1.Telefonstimme), Ingrid von Bothmer (2. Telefonstimme), Erwin Laurenz (3. Telefonstimme), Waldemar Adelberger (Diener Andre), Günther Bobrik (Mann), Herbert Asmis (2.Zeitungsverkäufer), Waldemar Staegemann (Richter), Franz Schafheitlin (Untersuchungsrichter), Peter Frank (Kommissar), Helmut Peine (Huard), Willy Maertens (Inspektor Rinquet), Walter Klam (Ouvrard), Rudolf Fenner (Wirt), Joseph Dahmen (Lepart), Dieter Reible (Bob Eloi), Günther Jerschke (Friseur), Hermann Kner (2. Wirt), Udo Wulff (Bobs Freund), Anna Blask (Frau Henriquet), Gerold Krauel (Inspektor), Heinrich Ockel (Chemiker), Andrea Grosske (Assistentin), Gerd Segatz (1. Telefonstimme), Willy Witte (2. Telefonstimme), Walter Laugwitz (3. Telefonstimme), Fritz Giese (4. Telefonstimme), Adolf Hansen (5. Telefonstimme), Max Zawislak (Mann, Arbeiter, Komparse) Heinz Roggenkamp, Udo Wulff, Herbert Asmis, Karl Schultz, Heinz Schlage, Wolf Prasch (Komparsen), Petra Sacher, Heidi Richter, Evelyne Richter, Marion Richter, Nikolaus von Festenberg (Kinder)

Übersetzung aus dem Französischen: Gottfried Beutel

Komposition: Johannes Aschenbrenner

Violine: Helmut Zacharias

Bearbeitung: Fred von Hoerschelmann

Regie: Fritz Schröder-Jahn

Redaktion: Susanne Hoffmann

Produktion: NWDR 1956

Weitere Informationen Hörspiele Egal ob Krimi oder Komödie, Audioexperiment oder eine bewegende Story – hier finden Sie ein passendes Hörspiel für Ihre Stimmung. mehr NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kriminalhörspiel | 22.08.2021 | 19:00 Uhr