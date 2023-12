Weihnachtsgottesdienste 2023 in Radio und Fernsehen Stand: 15.12.2023 15:53 Uhr Der Besuch in der Kirche gehört für viele zu Weihnachten dazu. Doch auch von zu Hause kann man an Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen - mehrere Gottesdienste werden im Radio und im Fernsehen übertragen.

NDR Info und Das Erste übertragen an Heiligabend und an den Weihnachts-Feiertagen katholische und evangelische Weihnachtsgottesdienste. Eine Übersicht.

Radiogottesdienste bei NDR Info

An Heiligabend überträgt NDR Info von 10 bis 11 Uhr einen evangelischen Gottesdienst, der vom Verein "Andere Zeiten" in Hamburg organisiert wird, als Übernahme vom WDR und MDR. Die Predigt halten die Pastorinnen Ulrike Berg und Iris Macke. Die kirchliche Gesamtleistung hat Radiopastorin Susanne Richter. Von 22 bis 23 Uhr überträgt NDR Info dann einen katholischen Gottesdienst als Übernahme vom WDR aus der Pfarrei St Donatus in Aachen. Pfarrer Matthias Goldammer hält die Predigt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Pastor Tim Ströver in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bargteheide. Der evangelische Gottesdienst wird zwischen 10 und 11 Uhr von NDR Info übertragen.

Propst Michael Dörnemann gestaltet den katholischen Gottesdienst in St. Gertrud in Essen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch diese Übertragung bei NDR Info beginnt um 10 Uhr.

Fernsehgottesdienste in der ARD

Um 16.10 Uhr beginnt an Heiligabend die Übertragung der Evangelischen Christvesper aus der Emmauskirche in Karlsruhe. Mit weihnachtlicher Hausmusik zum Mitsingen möchte die Christvesper einstimmen auf das Weihnachtsfest. Es predigt Dekan Thomas Schalla.

Um 23.30 Uhr überträgt die ARD eine Katholische Christmette zum Heiligen Abend aus der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Wilmersdorf. Pfarrer Frank-Michael Scheele hält die Predigt.

