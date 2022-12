Übersicht: Hörfunk- und Fernsehgottesdienste zu Weihnachten Stand: 22.12.2022 17:44 Uhr Der Besuch in der Kirche gehört für viele zu Weihnachten dazu. Doch auch von zu Hause können Sie an einem oder mehreren Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen.

NDR Info und Das Erste übertragen an Heiligabend und an den Weihnachts-Feiertagen katholische und evangelische Weihnachtsgottesdienste. Eine Übersicht.

Radiogottesdienste bei NDR Info

An Heiligabend überträgt NDR Info von 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr einen Gottesdienst aus der evangelischen Kirche Baal in Hückelhoven als Übernahme vom WDR. Die Predigt hält Pfarrerin Friederike Lambrich.

Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Domvikar Wolfgang Voges in St. Elisabeth in Hildesheim. Der katholische Gottesdienst wird ab 10.00 Uhr von NDR Info übertragen

Pastor Matthias Lemme und Pastorin Susanne Richter gestalten den evangelischen Gottesdienst in Hamburg-Alsterdorf am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch diese Übertragung bei NDR Info beginnt um 10.00 Uhr

Fernsehgottesdienste in der ARD

Um 16.10 Uhr beginnt an Heiligabend die Übertragung der Evangelischen Christvesper aus der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen. Bei dem Familiengottesdienst haben Kinder und das Christus-Kind in der Krippe einen besonderen Platz. Mit weihnachtlicher Hausmusik zum Mitsingen möchte die Christvesper einstimmen auf das Weihnachtsfest.

Um 23.35 Uhr überträgt die ARD eine Katholische Christmette zum Heiligen Abend aus dem Dom St. Marien in Freiberg, einem der prächtigsten Gotteshäuser in Sachsen. Berühmt geworden ist er unter anderem für seine Goldene Pforte, ein Sandsteinportal aus dem 13. Jahrhundert, und die Tulpenkanzel, entstanden im frühen 16. Jahrhundert.

