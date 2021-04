Stand: 06.04.2021 09:53 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Stephanie Nilles

"I Pledge Allegiance To The Flag - The White Flag" - der Titel des aktuellen Albums der Singer-Songwriterin Stephanie Nilles geht zurück auf einen berühmten amerikanischen Treuschwur, aber er ist auch ein Teil eines Zitats von Charles Mingus. Der Bassist und Komponist sagte: "Ich verspreche den Vereinigten Staaten von Amerika Treue ... Ich verspreche Treue, um zu sehen, dass sie eines Tages ihre Versprechen einhalten werden, gegenüber den Opfern, die sie Bürger nennen ... ."

Ein von Charles Mingus inspiriertes Werk

Stephanie Nilles wurde sechs Jahre nach Mingus' Tod im Jahr 1985 geboren. Doch mit seiner Musik und seinen Botschaften setzt sie sich immer wieder auseinander. Ihr siebtes Album entstand in Bremen, in demselben Saal, in dem Mingus 1964 sein erstes Deutschlandkonzert gegeben hatte. Stephanie Nilles, die in den Vororten von Chicago aufwuchs, studierte zunächst klassisches Klavier und Cello, ging dann nach New York und tauchte ein in die Welt der Folk- und Jazzclubs. Mittlerweile lebt sie in Louisville, Kentucky.

