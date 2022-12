Stand: 22.12.2022 11:27 Uhr Hörspiel: "Hungern un Freten"

Cindy ist eine tolle Turnerin. Sie ist diszipliniert und kann sich zusammenreißen. Sie will schlank sein, denn dick ist hässlich, und Dicke sind Versager. Leider findet sie sich mit 49 Kilo immer noch unerträglich fett, aber wenn sie einfach noch weniger isst und immer noch weniger, dann kommt sie vielleicht auf 40 Kilo.

Dann - so glaubt Cindy - wird sie schön, glücklich und erfolgreich sein. Realistisch zeichnet das Hörspiel die Leidensgeschichte einer essgestörten jungen Frau nach.

Sendetermine Freitag, 17. Februar, 19:05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 17. Februar, 21:05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 19. Februar, 18:05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 19. Februar, 21:05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 20. Februar, 19:05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 22. Februar, 21:05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Hans-Hinrich Kahrs, geboren 1956, studierte Lehramt in Kiel, Göttingen und Kopenhagen. Der ehemalige Gymnasiallehrer und Berater für Niederdeutsch bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde arbeitete in der Drogentherapie, Frühförderung der Lebenshilfe und in der Aussiedlerbetreuung. Außerdem kümmert er sich ehrenamtlich um plattdeutsche Belange beim Landschaftsverband Stade. Er hat an einem niederdeutschen Schulbuch mitgearbeitet und Theaterstücke, Sketchsammlungen und Prosatexte geschrieben.

Mitwirkende

Sonja Stein: Cindy

Till Huster: Bernd, der Vater

Beate Kiupel: Renate, die Mutter

Axel Stoßberg: Interviewer

Peter Kaempfe: Trainer

Sandra Keck: Federleicht

Meike Meiners: Lehrerin

Hedi Kriegeskotte: Schwester

Birte Kretschmer: Ärztin, Waage

Sascha Langbehn: Ben

Tobias Persil: Professor Gerdes

Jürgen Kopp: Sportmoderator

Musik: Kai Leinweber

Regie: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2009

