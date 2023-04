Sonntags wird altes Handwerk im Freilichtmuseum lebendig Stand: 18.04.2023 14:00 Uhr Seit 2016 hat Altgeselle Jürgen Küpnick sonntags einen ganz besonderen Arbeitsplatz: dann backt er Brot im 150 Jahre alten Holzofen im Freilichtmuseum Molfsee - und unterhält nebenbei die Besucherinnen und Besucher op Platt.

von Alexa Dudda

Morgens um halb neun liegt allerdings noch ein friedlicher Schlaf über dem idyllischen Museumsgelände. Vögel zwitschern, in der Ferne kräht ein Hahn. In den alten Fachwerkhäusern ist es ruhig. Nur in der Backstube qualmt schon dichter Rauch aus dem Schornstein. Bäckeraltgeselle Jürgen Küpnick ist frühes Aufstehen gewohnt. Den alten Holzbackofen heizt er immer schon an, bevor die ersten Gäste kommen.

Backen im historischen Ofen ist nicht so leicht

Zu seinem ungewöhnlichen Sonntagsjob kam der Nordfriese, weil sein Chef ihn nach der Anfrage aus dem Museum direkt nach Molfsee schickte: "Ik also hier röver, de Aven anmaakt un dor keem een Mist bi rut! Also, wenn dat mien Lehrmeister sehn harr! De harr denn woll seggt 'Leve Gott, bewahr mi vör Sturm un Wind un vör Oldgesellen, de so dämlich sind!'", blickt Jürgen Küpnick heute lachend zurück.

Denn mal fehlte die Oberhitze, mal die Unterhitze unter dem 1,50 Meter hohen Gewölbe und die Brote bekamen einfach keine richtige Farbe. Mittlerweile hat der Bäcker den Dreh raus und ist aus dem Freilichtmuseum nicht mehr wegzudenken.

Die Liebe zum Beruf kam erst mit der Zeit

Er backt nicht nur mit Leichtigkeit Brote, sondern verkauft auch Kuchen und hat immer einen kecken Spruch auf den Lippen. Für keinen Witz ist sich der Nordfriese zu schade. "Ik segg immer to de Lüüd: dat is dat Broot, so as ik dat fröher lehrt hebb, wi ik 1868 in de Lehr kamen bin. Just so hebb ik dat Broot backt."

So alt ist Jürgen Küpnick zwar nicht, Bäcker ist er aber schon seit 48 Jahren, weil seine Mutter zufällig über einen Aufruf in der Zeitung gestolpert war. Liebe auf den ersten Blick war es mit seiner heutigen Leidenschaft allerdings nicht.

"Ik harr dor överhaupt keen Lust to, jeden Dag de Blicken to putzen un aftowaschen. Dor weer ik 15 Johren oolt un hebb dacht, de Schiet schall ik nu mien Leven lang maken? Un wenn du denn wat kannst, na een halvet Johr, denn bringt dat richtig Spaaß. Denn sühst du richtig, wat du mit dien Hannen maken deist. Un nu kann ik gor nich mehr ohne."

Nicht nur Bäcker, sondern auch Entertainer

Viele Anekdoten hat er in seiner langen Berufslaufbahn gesammelt, mit denen er die Kunden gerne unterhält. Ein echter Bäcker-Oldtimer, wie er sich selbst nennt. In Molfsee findet er es am schönsten. Das liegt vor allem an den Gästen, die ihm keinen Spruch übelnehmen. Eine Besucherin nennt ihn sogar einen "Entertainer vor dem Herrn".

Wenn sonntagabends alle Brote verkauft sind, dann stapelt Jürgen Küpnick noch das Holz für nächste Woche in den Ofen: "Ik nutz de Restwarm, dormit dat richtig schön furztrockenes Holt warrt, dormit ik nächsten Sünndag wedder richtig schönes Füer hebb un richtig schöne Broote backen kann." Dann wird Jürgen dem alten Backhaus im Freilichtmuseum Molfsee wieder neues Leben einhauchen.

