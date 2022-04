Erst ausgrenzen, dann vereinnahmen: Plattdeutsch in der DDR Stand: 09.04.2022 14:47 Uhr Vor 40 Jahren erschien die LP "Platt for Ju" des Duos Plattfööt. Dass Lieder auf Niederdeutsch plötzlich in der DDR populär waren war so nicht abzusehen. Beitrag anhören 33 Min

von Heiko Kreft

Im Sturm hatten die Songs "Fru Püttelkow ut Hagenow" und "De Isenbahnboomupundaldreier" die Herzen aller Plattschnacker erobert. Vor allem in den Anfangsjahren des Arbeiter- und Bauernstaates sollte es der Sprache "an den Kragen" gehen.

Der Schweriner Landessender strahlt 1949 noch 43 niederdeutsche Hörspiele aus. Hinzu kommen Feature, Gespräche, Vorträge. 1952 ist damit plötzlich Schluss. Mit der Zentralisierung ist auch im DDR-Rundfunk kein Platz mehr für Platt.

Die Nationalsozialisten nutzten Platt für ihre Propaganda

Tatsächlich hat die Parteiführung in Berlin und Schwerin ein gespaltenes Verhältnis zum Niederdeutschen. Einerseits sprechen es immer noch viele Menschen im Alltag. Anderseits wird in den 50ern und 60ern, den Ulbricht-Jahren - stark dagegen polemisiert. "Das Niederdeutsche in der Literatur ist nicht ganz unbeschadet durch den Nationalsozialismus gekommen", erklärt Wolfgang Müns, langjähriger Leiter des niederdeutschen Bereichs beim Rostocker Hinstorff-Verlag.

Die Nationalsozialisten nutzten Platt für ihre Propaganda. Es passte zur "Blut-und-Boden"-Ideologie. Das sei ein Punkt gewesen, bei dem die DDR einhaken konnte: Niederdeutsch ist was Rückwärtsgewandtes, etwas Reaktionäres. Es ist nicht zukunftsträchtig.

Zukunft für die frühe DDR ist das ein Schlüsselwort. "Die Zukunft" wird nahezu religiös verehrt. Sie soll technokratisch verwirklicht werden. Alles planbar. Alles revolutionär veränderbar. Auch und gerade die Sprache.

60er-Jahre: Kurze Blüte des Plattdeutschen in der DDR

In den Ulbricht-Jahren gibt es im Norden der DDR zunächst eine lebendige niederdeutsche Kultur. 1954 wird in Rostock die Richard-Wossidlo-Forschungsstelle gegründet. Sie erforscht und veröffentlicht fortan plattdeutsche Sagen, Märchen, Schwänke. Ein gutes Dutzend niederdeutscher Theaterbühnen zwischen Stralsund und Schwerin zieht zehntausende Besucher an. Die Stücke passen der Partei nicht immer in den Kram.

In den 60er-Jahren gibt der Hinstorff Verlag die Werke Fritz Reuters neu heraus. Vor allem dessen sozialkritische Arbeiten gefallen den DDR-Oberen. Von Gegenwartsautoren erscheinen nur vereinzelt Bücher op platt. Zum Beispiel 1959 die "Dörpgeschichten" von Fritz Meyer-Scharffenberg. Die plattdeutsche Buchproduktion erreicht allerdings nie Dimensionen, wie im Westen.

20 Jahre kaum Niederdeutsche Literaturproduktion

In den Endjahren der Ulbricht-Zeit kommt die niederdeutsche Literaturproduktion dann fast gänzlich zum Erliegen, weiß Wolfgang Müns. "Natürlich tauchten in Zeitschriften hier und da mal wieder plattdeutsche Beiträge auf. Aber es war alles auf größter Sparflamme. Es hat dann eine Pause von über 20 Jahren gegeben, bevor im Verlagswesen verstärkt man sich dem Niederdeutschen wieder zugewendet hat."

Bis Ende der 70er-Jahre bringen auch der Radiosender Schwerin und die Stationen in Rostock und Neubrandenburg nur gelegentlich Plattdeutsches. Der Mauerbau 1961 macht den Austausch zwischen Plattsnackern hüben und drüben schwierig.

80er-Jahre und Mauerfall: Plattdeutsche Renaissance im Nordosten

1980 finden die 18. Arbeiterfestspiele der DDR im Bezirk Rostock statt. Ein Höhepunkt ist das "Mecklenburgische Folklore-Festival" im vorpommerschen Stralsund. Tänze, Trachten, Traditionen - das DDR-Fernsehen überträgt. Das "Mecklenburgische Folklore-Festival" im Juni 1980 symbolisiert einen Kurswechsel in der DDR-Kulturpolitik.

Nach den lähmenden Ulbricht-Jahren empfinden viele die frühe Honecker-Zeit als Aufbruch. Plötzlich werden Dinge gefördert, die vorher als unwichtig galten. Zum Beispiel Plattdeutsch.

Zuständig ist unter anderem das sogenannte "Mecklenburgische Folklorezentrum für die drei Nordbezirke". Es nimmt 1978 seine Arbeit auf. Im Gründungsbeschluss heißt es:

Das Niederdeutsche, seine sprachlichen, literarischen und kulturellen Traditionen stellen ein notwendiges Glied unserer nationalen Kultur und der ethnischen Besonderheiten der sozialistischen Nation in der DDR da. Zitat aus dem Gründungsbeschluss vom 31.03.1978

Platt ist aus dem ostdeutschen Alltag fast verschwunden

Das "notwendige Glied" "nationaler Kultur" ist Ende der 1970er-Jahre arg ramponiert. Im Alltag ist Plattdeutsch nicht mehr weit verbreitet. Das hat viele Ursachen.

Die Neubrandenburgerin Annegret Pautsch erinnert sich an die Umstände in ihrer Heimatstadt: "Es kam viele, viele Leute aus anderen Teilen der DDR nach Neubrandenburg und haben hier in den Betrieben gearbeitet." Sie hätten natürlich nicht Plattdeutsch mitgebracht, sondern sächsisch und andere Dialekte.

In den 80er-Jahren arbeitet Annegret Pautsch im Folklorekabinett der Stadt Neubrandenburg. Sie engagiert sich für die Wiederbelebung des Niederdeutschen. Keine leichte Aufgabe: "Wir hatten keine Lehrer, die Plattdeutsch sprachen. Wir hatten keine Kindergärtnerinnen, die plattdeutsch sprachen oder wenige. Aber die, die es konnten, haben dann auch was gemacht."

Die plattdeutsche Renaissance in der DDR

Auch der Rostocker Hinstorff-Verlag spielt bei der Wiederbelebung des Plattdeutschen eine wichtige Rolle. Wie im DDR Verlagswesen üblich wird zentral beschlossen: Hinstorff macht ab sofort deutlich mehr Niederdeutsch. Das hatte auch politische Gründe, sagt Wolfgang Müns. "Natürlich hat die Bevölkerung gemerkt, dass in Westdeutschland sehr viel an Niederdeutschem herausgebracht worden ist. Man brauchte ja nur das Radio anstellen oder sich Sendungen im Fernsehen angucken. Und das wurde nun hier - erstens – auch gewünscht. Und zweitens wollte die Partei das Niederdeutsche nun doch einbinden in die Bestrebung, eine eigenständige "sozialistische deutsche Nationalkultur" zu installieren." Er wird Leiter des neuen niederdeutschen Bereichs im Verlag.

Zusammen mit Kollegen konzipiert er die Reihe "Bökerie". Darin erscheinen Werke niederdeutscher Gegenwartsautoren - aus Ost und West. Echte Verkaufsschlager in der DDR. Selbst von Lyrik-Bänden gehen mehr als 10.000 Exemplare über die Ladentische.

Das liegt vielleicht auch daran, dass im Niederdeutschen Dinge möglich sind, die die Zensur im Hochdeutschen verhindert hätte. "Mitunter haben die Kollegen, die Referenten im Kulturministerium auch mal ein Auge zugedrückt und gewisse Dinge möglicherweise nicht gesehen oder überlesen. Bei Erna Tega Röhnisch gibt es einige Gedichte, die hätten nicht gedruckt werden dürfen, wenn man mit der ganz scharfen ideologischen Brille hingeguckt hätte", erinnert sich Wolfgang Müns.

Die Plattwelle im Westen bringt Schwung für den Osten

Ab Mitte der 70er-Jahre gibt es in der Bundesrepublik eine neue Plattbegeisterung: in der Literatur, im Radio im Fernsehen. "Hannes Wader, glaube ich, von dem habe ich den ersten Song in Plattdeutsch gehört. Im Westradio. Dann Knut Kiesewetter mit seinen Friesenhof", erinnert sich der Warnemünder Musiker Klaus Lass. Zusammen mit Peter Wilke gründet er damals das Duo "De Plattfööt". 1982 - vor genau 40 Jahren - erscheint die LP "Platt for Ju". Auch im Fernsehen treten "De Plattfööt" nun regelmäßig auf, schon vor dem Mauerfall sogar im Westen. Die Band singt zum Beispiel 1988 im Schleswig-Holstein-Magazin des NDR Fernsehens. To hus in Mecklenborg - sind "De Plattfööt" bis heute beliebt. Eine fiktive Figur aus einem ihrer Songs hat sogar Denkmalstatus. Auf dem Platz vor dem Hagenower Rathaus teht seit 2007 ein Plastik der berühmt-berüchtigten "Fru Püttelkow ut Hagenow".

Die niederdeutsche Musikszene in den Nordbezirken der DDR ist in den 80er-Jahren bunt. Neben den satirisch-humorvolle Songs bei den Plattfööt werden Volkslieder gesungen, und einige machen sogar ernst, singen auf Platt vom Klassenkampf.

Plattdeutsche Radiosendungen für den Aufbau des Sozialismus

Ende der 70er hören viele Menschen in Mecklenburg Westradio. Dort gibt es nicht nur plattdeutsche Musik, sondern auch unterhaltsame Geschichten und Gespräche auf Niederdeutsch. Allen Widerständen zum Trotz beginnt dort im Januar 1968 die Sendereihe "Aus niederdeutscher Mundartdichtung". Einmal im Monat gibt es Lesungen aus Werken Fritz Reuters und John Brinckmans, gelesen vom Rostocker Gerd Micheel. Mehrere tausend Sendeminuten entstehen. Nach einer Kehrtwende in der DDR-Kulturpolitik wird das Programm vielfältiger.

Ab 1977 strahlt Schwerin regelmäßige Beiträge eines Platt-Kurses aus. Er entsteht in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Richard-Wossidlo-Archiv. "Dit und dat, up hoch un platt", "Ut de Muskist" heißen weitere langlebige Radio-Formate. 1983 schließlich geht ein Klassiker des niederdeutschen Radios geht erstmals on Air "De Plappermöhl". Eine Stunde lang schnacken mehr oder weniger normale Lüd über mehr oder weniger normale Dinge. Zum Beispiel übers Bergsteigen.

Ost- und westdeutsche Plattsnacker kommen sich wieder näher

Auch zwischen Ost und West beginnt in den frühen 80er-Jahren plattdeutsches Tauwetter. Nicht ganz unbeteiligt daran ist das NDR Fernsehen. Dessen Gesprächssendung "Talk op Platt" wird ab 1983 auch regelmäßig in der DDR aufgezeichnet. Zum Beispiel in Alt-Schwerin, Stralsund, Güstrow - eine Kooperation mit dem Ostseestudio Rostock des Fernsehens der DDR. Im November 1987 wird zum ersten Mal live gesendet: aus Waren.

Der Hinstorff-Verlag bringt einen Nachfolger von "De Brügg - Wat de Heimat vertellt" auf den Weg. "Es hat dann Ende der 80er-Jahre wieder eine erste gesamtdeutsche Anthologie gegeben mit dem Titel "Düwel und Dichter". Herausgegeben von Konrad Reich und von mir. Da gab es auch überhaupt keine politischen Probleme mehr", erinnert sich Wolfgang Müns.

Mit dem Mauerfall kommen nach mehr als 40 Jahren deutsch-deutscher, norddeutsch-norddeutscher Teilung Plattsnacker nun wieder unkompliziert in Kontakt - und stellen fest, dass sie kulturell zusammengehören, auch wenn sich der Wortschatz in Details unterscheidet.

