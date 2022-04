Pessach: De Ursprung vun Oostern Stand: 15.04.2022 13:36 Uhr An Sünndag is Oostern. Un düt Johr fallt ok Pessach in de sülvige Tied. Dat jöödsche Fest is sotoseggen de Ursprung vun Oostern. Beitrag anhören 4 Min

von Andrea Ring

Tomindst is Oostern ut de Pessach-Traditschoon entstahn. Man worüm geiht‘t dor egentli und wo fieert een Pessach?

To Pessach warrt allens schöön maakt in't Huus, verklaart Joshua Pannbacker, de Vörsitter vun de Jöödsche Gemeente Pinnebarg. Schummeln heet dat in Ostfreesland. Vun wegen de Regels, wat een eten dörv un wat nich: Allens vun Weten, Garst, Rogg, Hafer oder Dinkel is verboden, wenn dat Suerdeeg is: "De Köken, dor warrt allens wuschen. Denn warrt allens dörkeken, wat köönt wi darvun eten, is dor noch wat vun verleden Johr, wat weg mutt."

Mennigeen maak dat vundaag noch so as fröer, vertellt Pannbacker: "All de Möbels dor rut, all de Kissen, all warrt utkloppt und de Teppich un denn mit en Mess in der Glieben twüschen de Floorn un twüschen de Deelen, dat doon wi nich mehr." Man een Spies mutt op den Disch. To Pessach hört afsluuts to: "Dat wi en besünner Brood eten un dat is Mazza. Dat is Brood, dat besteiht ut Weten un Water."

Pessach erinnert an den Uttog ut Ägypten

Pessach erinnert an de Geschicht, as de Kinner Israel ut Ägypten uttrucken sünd. Dor harrn se nemlig keen Tied un hebbt de Deeg so mitnahmen, as de weer: "De weer denn noch nich suer. Un dorüm eet wi bet vandaag noch nix, wat suer is. Hebräisch heet dat denn Chametz."

De eerste Avend vun Pessach is de Sederavend. Dor schall de Kinner vertellt warrn, wo dat weer damals in Ägypten in de Slaveree und as de Israeliten för den Pharao flücht sünd. De heele Familie sitt denn tosamen eet, drinkt un leest ut en Book. "Dat is de Haggada - Haggada bedüdt vertellen - dor stahn denn Fraagen in. Un dat jüngste van de Kinner singt denn veer Fragen." Joshua Pannbacker singt de eerste mol vör.

Worüm eeten wi blot Ungesäuertes düsse Nacht. Dat gifft Spiesen, de wat bedüden. En Knaken: "Düsse Knaken, de steiht för de starke Arm van Gott, de uns ut Ägypten ruttrucken hett", vertellt Pannbacker. "Un bitter Krüden. Dor denkt wi denn doran, wo bitter dat weer, in Ägypten to ween. Das nächste, was wir dann singen, ist Avadim Hajinu. Wi weern Slaven för Pharao in Ägypten un nu sünd wi free."

Dat Festmahl an'n Sederavend

Wat drinkt een an Pessach? "Wi drinken Wien. Veer Glöös Wien," seggt Pannbacker. Dat fieft warrt nich drunken. Dat is för den Propheten Elia, op den se töövt. He schall de Ankunft vun’n Messias anseggen. Lamm, as bi de Christen to Oostern Traditschoon is, de ja vun dat Passalamm herkummt, dat is en Glöövensfraag: "Dat gifft en Tradition, de seggt: Ja, an Pessach mutt’n altied Lamm eten. Un denn gifft dat en anner Tradition, de segg nee an Pessach dröv en keen Lamm eten. In de Tempel in Jerusalem dor geev dat Lamm un nu hebbt wi keen Tempel mehr un dorüm mööt wi ok keen Lamm mehr eten. Un dröv wi ok keen Lamm mehr eten."

Pessach: En Fest för de heele Familie

Man fast steiht: Pessach is en Familienfest, un heel belangrijk för all Jööden, seggt Joshua Pannbacker. Ok för de, de anners vun Religion nix weten wüllt. Dor freit sik jedeen op, as op Wiehnachten un Oostern bi de Christen.

