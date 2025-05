Stand: 12.05.2025 12:46 Uhr Hörspiel: "Selma"

Eigentlich würde Selma so etwas nie machen, doch weil sie einen Schwindelanfall hat und es weit und breit keine Sitzgelegenheit gibt, entscheidet sich die ältere Dame kurzerhand, in dem fremden, unverschlossenen Wagen auszuruhen. Zum Glück zeigt sich die Besitzerin des Wagens verständnisvoll. Die beiden Frauen verbringen eine überraschend schöne Zeit miteinander und da es Selma in der letzten Zeit an schönen Zeiten mangelt, reift ein Plan in ihr.

Sendetermine Freitag, 04.07.2025, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 06.07.2025, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 06.07.2025, 20.05, NDR 1 Radio MV

Montag, 07.07.2025, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 09.07.2025, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Heinke Hannig (geb. 1957 in Nordfriesland) war Realschullehrerin, bis sie nach 14 Jahren den Schuldienst aufgab. Seither beschäftigt sie sich mit vielen verschiedenen Dingen: mit Erwachsenenbildung, Suchtprävention und journalistischen Tätigkeiten. Seit 1999 ist sie erfolgreich schriftstellerisch tätig. Im November 2023 erhielt die Autorin den Niederdeutschen Literaturpreis der Stadt Kappeln für ihr Gesamtwerk.

Mitwirkende

Edda Loges: Selma

Walter Kreye: Thomas

Sandra Keck: Frau 1

Meike Meiners: Frau 2

Robert Eder: Taxifahrer 1

Peter Kaempfe: Taxifahrer 2

Beate Kiupel: Frau 3

Eileen Weidel: junge Frau

Christian R. Bauer: junger Mann

Hans Helge Ott: Verkäufer

Musik: Rudolf Schmücker

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen/NDR 2021

