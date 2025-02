Sendedatum: 18.04.2022 19:05 Uhr Hörspiel: "Märte un Joe"

Märte und Josefine waren einmal ein - ja, was? Ein Liebespaar? Vielleicht. Das war in Soltau, in der Schulzeit. Unzertrennlich waren sie damals, und voller Pläne.

"Joe" ging dann zum Studieren nach Berlin. Märte blieb in Soltau. Jetzt ist er zufällig in Berlin und hat sich mit Joe auf einer Parkbank verabredet. Er möchte wissen, wo die alten Zeiten geblieben sind.

Die Sendetermine Freitag, 15. April 2022, 21.05 NDR Welle Nord

Sonntag, 17. April 2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 24. April 2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 18. April 2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 20. April 2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Snorre (Björkson) wurde 1968 am Steinhuder Meer geboren. Er schrieb Hörspiele, Gedichte, Lieder, Erzählungen und einen Roman nach dem Hörspiel: "Präludium für Josse". Er lebt am Steinhuder Meer.

Mitwirkende

Märte: Rolf Petersen

Josefine: Birte Kretschmer

Musik: Kai Leinweber

Regie: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk 2004. Erstsendung 11.12.2004.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele