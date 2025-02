Sendedatum: 04.04.2022 19:05 Uhr Hörspiel: "Geheemnissen"

Die Bank in dem nahe gelegenen Park ist für die gerade verwitwete Sandra ein Ort der Erholung und des Innehaltens. Hier versucht sie, ihre Gedanken zu ordnen und das Geschehene zu verarbeiten. Zum Reden ist ihr nicht zumute, doch ihr Wunsch nach Ruhe wird von dem redseligen Pensionär Herbert durchkreuzt. Schließlich kann Sandra ihm nicht verbieten, sich zu ihr zu setzen.

Was anfangs wie eine zufällige Begegnung anmutet, entpuppt sich zusehends als Blick in das Seelenleben einer verzweifelten Frau, die ein unsagbares Geheimnis in sich trägt.

Die Sendetermine Freitag, 1. April 2022, 19.00, NDR Schlager

Freitag, 1. April 2022, 21.05 NDR Welle Nord

Sonntag, 3. April 2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 3. April 2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 4. April 2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 4. April 2022, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 6. April 2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Frank Grupe, geboren 1952, wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Er spielt nach wie vor, inszeniert und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg.

Mitwirkende

Sandra Möller: Birte Kretschmer

Herbert Junghans: Oskar Ketelhut

Musik: Bernd Keul

Regie: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR 2021.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele