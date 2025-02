Stand: 03.03.2020 08:42 Uhr Hörspiel: "Dood in't Watt"

Ostfriesland. Ruhe, gute Luft, Entspannung pur für die Urlauber, die in dem kleinen Hotel wohnen. Aber Martin Landau ist nicht als Feriengast an den Nordseedeich gekommen. Er sucht etwas, nur weiß er nicht genau, was es ist.

Was Martin Landau weiß, ist nur, dass sein Vater hier vor einem halben Jahrhundert plötzlich verschwand. Der alte Rentner Telkamp aber, der erinnert sich plötzlich recht genau, und es zeigt sich, dass das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte Fortsetzungen hatte.

Sendetermine Freitag, 06.03.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 08.03.2020, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 08.03.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 09.03.2020, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 09.03.2020, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 11.03.2020, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Jochen Schimmang, geboren 1948, ist Schriftsteller, lebte lange in Köln und Paris, und wohnt seit 2006 in Oldenburg. Er debütierte 1979 mit dem Roman "Der schöne Vogel Phönix". Zuletzt veröffentlichte er 2019 den Erzählungsband "Adorno lebt hier nicht mehr". Im November 2019 erhielt Jochen Schimmang den "Walter-Kempowski-Preis" für sein bisheriges Werk.

Mitwirkende

Siemen Rühaak - Martin Landau

Rolf Nagel - Telkamp

Erik Rastetter - Andreas Landau

Nils Ove Krack - der junge Telkamp

Birte Kretschmer - Helga Lammers-Landau

Frank Gruppe - Kurt Lammers

Claus Boysen - Arnold Prahm

und viele Andere

Musik: Serge Weber

Regie: Jochen Schütt

Redaktion: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen mit dem NDR 2013

Erstsendung: 26.04.2013

