Sendedatum: 06.06.2018 21:05 Uhr Niederdeutsches Hörspiel: "Dat stuure Huus"

Die staatenlose Isa versucht sich auf der Straße ihren Lebensunterhalt zusammen zu betteln. All ihre Versuche, auf illegalem Weg einen Job zu ergattern, sind vergeblich. Als sie von ihrem "Arbeitgeber", der sie betteln schickt, bedroht wird, sucht sie verzweifelt Hilfe beim Witwer Claas, der im selben heruntergekommenen Haus wohnt wie die junge Frau.

Eine folgendschwere Entscheidung

Claas, der sich nach dem Tod seiner Frau fast ohne Außenkontakt in seine Wohnung zurückgezogen hat, fürchtet sich vor allem, was ihm fremd ist, zumal die Nachbarwohnungen von Jahr zu Jahr an immer mehr illegale Flüchtlinge zu Wucherpreisen untervermietet werden. Erst scheint es, dass er Isa helfen wird, doch dann trifft er eine folgenschwere Entscheidung…

Die Sendetermine Mittwoch, 06.06.2018, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Sonntag, 10.06.2018, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Freitag, 15.06.2018, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Montag, 18.06.2018, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Sonntag, 24.06.2018, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Über die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und ist Autorin und Erzählerin. Sie schreibt Hoch- und Niederdeutsch in verschiedenen Genres, unter anderem Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Überdies steht sie als Erzählerin auf der Bühne.

Mitwirkende

Hanka Schmidt: Isa

Horst Arenthold: Claas

Bernd Poppe: Fiete

Birgit Bockmann: Ärztin

Thomas Niehaus: Danu

In weiteren Rollen Frank Grupe, Jasper Vogt und viele weitere.

Regie: Ilka Bartels

Regieassistenz: Eva Solloch

Musik: Serge Weber

Produktion: Radio Bremen und NDR, 2018

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 06.06.2018 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele