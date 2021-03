Niederdeutsches Hörspiel: Dat Späl von Dokter Faust

"Dor stah ick nu, ick arme Narr, un wüßt giern, wat ick dorvun harr!" Der Klassiker von Goethe in mecklenburgischem Platt wurde vor einigen Jahren in einer mitreißenden Inszenierung mit großem Erfolg auf der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin aufgeführt.

2007 gelang dem Regisseur Bernd Reiner Krieger eine spannende Hörspieladaption, die mit den Mitteln des Radios geschickt umgeht, aber dennoch Bühnenatmosphäre spüren lässt. Pünktlich zum „Osterspaziergang“ spielen die Mitglieder des Schweriner Ensembles in diesem Hörspiel noch einmal auf.

Die Sendetermine Sonntag, 28.03.2021 um 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 29.03.2021 um 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen



Freitag, 02.04.2021 um 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 02.04.2021 um 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Ostersonntag, 04.04.2021 um 18.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Mittwoch, 07.04.2021 um 21.05 Uhr, NDR 90,3





Mitwirkende:

Andreas Auer (Faust)

Eberhard Bremer (Mephisto)

Stefanie Fromm (Greten)

Elfie Schrodt (Marthe Schwerdtlein)

Knut Degner (Wagner)

Reinhild Kröhncke (Lieschen)

Bernd Poppe (Valentin)

u.v.a.

Musik: Thomas Möckel

Regie: Bernd Reiner Krieger

Ein Niederdeutsches Hörspiel nach Johann Wolfgang von Goethe, niederdeutsch von Friedrich-Hans Schäfer. Schweriner Fassung von Manfred Brümmer und Bernd Reiner Krieger.



Länge: 53´20

Produktion Radio Bremen/NDR 2007