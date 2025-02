Stand: 11.02.2025 13:04 Uhr Hörspiel: "DNA ut Oklahoma"

Fotograf Lüder Andersen sucht schöne Motive auf der Insel Föhr, und dabei trifft er einen alten Herrn, der ihm von seiner Kindheit in der Nazizeit erzählt. Sein Großvater, als "Halbjude" eingestuft, war plötzlich auf See verschwunden und wurde für tot erklärt. Plötzlich tauchen aber Zweifel an dessen Tod auf, die Lüders treuer Exfrau Marianne natürlich keine Ruhe lassen!

Sendetermine Freitag, 28. März, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 30. März, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 30. März, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 31. März, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 2. April, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Carl Groth, geboren am 28. Februar 1930 in Hamburg, arbeitete als Architekt und schreibt hoch- und niederdeutsche Geschichten und Hörspiele, für die er unter anderem den Borsla-Preis und den Freudenthal-Preis bekam. Er lebt in Hamburg.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas: Lüder Andersen, Fotograf

Uta Stammer: Marianne Kock, seine Ex-Frau

Edgar Bessen: Hans-Heinrich Katt

Julius Körner: Hans-Heinrich Katt als Kind

Rolf Becker: Jacob Katt

Jasper Voigt: Notar Philippi

Beate Kiupel: Bäckersfrau

Robert Eder: Helfer

Komposition und Musik: Serge Weber

Regie: Wolfgang Seesko

Produktion: Radio Bremen und NDR 2010.

