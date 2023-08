Stand: 10.08.2023 11:21 Uhr Hörspiel: "Blauwaterseilen"

Zum Examen hat Erich seinem Sohn Marten einen Segeltörn um die Kanaren geschenkt. Stolz segeln die beiden jetzt zum ersten Mal über "Blauwater", also tiefes Wasser. Aber auch ihr Gespräch während der langen, ruhigen Stunden an Bord kommt in tieferes Wasser.

Denn nur die Hälfte der Familie nimmt an dem Törn teil - Martens jüngerer Bruder Kai und die Mutter segeln schon lange ihren eigenen Kurs.

Der Autor

Erhard Brüchert wurde 1941 in Pommern geboren und wuchs in Ostfriesland auf. Neben seinem Beruf als Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte schrieb er zahlreiche Dokumentarstücke und Bühnenstücke für Amateur- und Jugendtheater, niederdeutsche Hörspiele sowie hochdeutsche historische Romane und Novellen und erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas: Erich, der Vater

Edda Loges: Silke, die Mutter

Erkki Hopf: Marten

Robert Eder: Kai

Musik: Jan Christoph

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2009

