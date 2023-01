Stand: 14.04.2022 13:30 Uhr Niederdeutsches Hörspiel: "Biller von Tohuus"

Gerrit Kramer ist Fotograf. Früh hatte er seine Heimat Leer verlassen, war viel in der Welt unterwegs und lebt jetzt in Köln. Ein Foto-Auftrag holt ihn nach Jahren zurück nach Leer, und er versucht vergeblich, die neuen Bilder, die seine Geburtsstadt ihm jetzt bietet, mit den Bildern in Verbindung zu bringen, die er im Kopf hat.

Als er einem jungen Mann begegnet, der stark bezweifelt, dass es überhaupt einen Sinn hat, Bilder zu machen, beginnt auch Kramer, seine Arbeit zu überdenken.

Die Sendetermine Freitag, 24. Juni 2022, 19.00 NDR Schlager

Freitag, 24. Juni 2022, 21.05 NDR Welle Nord

Sonntag, 26. Juni 2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 26. Juni 2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 27. Juni 2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 29. Juni 2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Jochen Schimmang, geboren 1948, ist Schriftsteller und Übersetzer, lebte lange in Köln und Paris, und wohnt seit 2005 in Oldenburg. Er debütierte 1979 mit dem Roman "Der schöne Vogel Phönix". Das jüngste Werk des Italo-Svevo Preisträgers mit dem Titel "Laborschläfer" erschien 2022 bei Edition Nautilus. Schimmang ist Mitglied im deutschen P.E.N.

Mitwirkende

Gerrit Kramer, Fotograf: Siemen Rühaak

Freese, Hotelier: Harald Maack

Sonja, Kramers Frau: Meike Harten

De Wall. Fotohändler: Rolf Nagel

Ein Gärtner: Jasper Vogt

Junger Mann am Imbiss: Nils-Ove Krack

Imbissverkäufer: Peter Kaempfe

Anhalter (Gerrit): Rolf Petersen

Barmann im Hotel: Robert Eder

Professor Polke: Lutz Herkenrath

Freekers, alter Schulfreund: Till Huster

Saskia, Steuergehilfin: Birte Kretschmer

Christoph, Dichter: Joachim Bliese

Anke, Dichterin: Meike Meiners

Gerrits Mutter: Uta Stammer

1. Skinhead: Philipp Baltus

2. Skinhead: Benjamin Utzerath

Pastor: Frank Grupe

Polizeibeamter: Ernst A. Frantz

Musik: Björn Alfers

Technische Realisation: Jutta Liedemit und Christian Alpen

Regie: Hans-Helge Ott

Eine Produktion von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk 2004. Erstsendung: 13.11.2004

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 29.06.2022 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele