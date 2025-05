Nele Larsen mit Darstellerpreis der Zonser Hörspieltage ausgezeichnet Stand: 15.05.2025 19:31 Uhr Ohnsorg-Schauspielerin Nele Larsen ist die neue Preisträgerin des Darstellerpreises der Zonser Hörspieltage. Ausgezeichnet wurde sie für ihre Rolle der "Beke" im plattdeutschen Hörspiel "Altona 1919 - Sülte", eine Gemeinschaftsproduktion vom NDR und Radio Bremen.

von Jan Wulf

"Ich war völlig baff - und bin wahnsinnig glücklich", so Nele Larsen über den Preis, der ihr am Donnerstagabend auf den Zonser Hörspieltagen am Rhein überreicht wurde. Vergeben wird der Preis einmal im Jahr von der Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss. Er richtet sich an Hörspielproduktionen, die in Mundarten oder regionalen Sprachvarianten verfasst sind, zu denen auch Plattdeutsch gehört.

Eine berührende Geschichte aus Hamburg-Altona

Das Hörspiel "Altona 1919 - Sülte" des Autors Hans-Helge Ott spielt vor dem Hintergrund der sogenannten Sülze-Unruhen, einem Gammelfleischskandal, der 1919 in Hamburg zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte. Inmitten dieser gesellschaftlichen Krisenzeit erzählt das Stück die Geschichte der jungen Dienstmagd Beke Harksen. Nach einem Übergriff durch ihren Dienstherrn wird sie schwanger und auf die Straße gesetzt. Die Begegnung mit einem einfühlsamen Polizisten bringt schließlich ihre tragische Geschichte ans Licht.

"Ich habe das Stück das erste Mal gelesen und sofort Gefühle für Beke entwickelt. Mir tat sie so unendlich leid - und dann habe ich einfach versucht zu fühlen, was sie gefühlt hat." Nele Larsen über ihre Rolle im Hörspiel "Altona 1919 - Sülte"

Erstes Hörspiel op Platt

In ihrer Laudatio betonte die für das Niederdeutsche Hörspiel von Radio Bremen und dem NDR zuständige Redakteurin Ilka Bartels, wie beeindruckend es sei, dass Larsen allein mit ihrer Stimme intensive Emotionen und innere Spannungen transportieren könne: "Distanzen spielen, Pausen aushalten, Gefühle nur über die Stimme ausdrücken - all das hat Nele Larsen mit großer Präzision gemeistert". Umso mehr mag es wundern, dass Nele Larsens Mitwirkung an dem Hörspiel "Altona 1919 - Sülte", ihre allererste Rolle in einem plattdeutschen Hörspiel war. "Ich hab ein Hörspiel auf Hochdeutsch gemacht, und das zweite war dann dieses. Natürlich ist mir das nicht fremd: Ich bin ja Schauspielerin und kann Plattdeutsch - aber das war mein erstes Mal im Studio für ein plattdeutsches Hörspiel.", sagt die Schauspielerin - und fügt freudig hinzu: "Un denn gifft dat glieks en Pries!"

Plattdeutsch - eine Herzenssache

Seit 2022 ist Nele Larsen festes Ensemblemitglied des Ohnsorg-Theaters. Und auch, wenn sie nicht plattdeutsch aufgewachsen ist: dass sie einmal plattdeutsches Theater spielen würde, das war Nele Larsen schon als Kind klar. "In der Grundschule, erste Klasse, da habe ich gesagt: Ich will Schauspielerin werden - und am liebsten am Ohnsorg-Theater", erinnert sie sich. Um ihren Traum zu verwirklichen, lernte sie die plattdeutsche Sprache intensiv - bei Tee und Kuchen, einmal wöchentlich bei einer Freundin. Und ihr Traum wurde wahr. Heute beweist Nele Larsen im Ohnsorg-Theater immer wieder aufs Neue, was in ihr steckt: Als Schauspielerin, die in komischen wie die auch in ernsten Rollen brilliert, aber auch als Tänzerin und stimmgewaltige Sängerin. Sie ist eine echte Entertainerin - und das immer gern auch op Platt.

Festlicher Abend in Zons am Rhein

Die feierliche Preisverleihung des Zonser Darstellerpreise sowie des Zonser Hörspielpreises, der dieses Jahr an das schweizerdeutsche Hörspiel "Martha Schwartz - die tragische Geschichte der Widerstandskämpferin in Schweizer Mundart" ging, fand am 15. Mai 2025 in Zons am Rhein statt. Dabei sorgte Nele Larsen gemeinsam mit Sophie Rönnau auch für die musikalischen Höhepunkte des Abends.

Das Niederdeutsche Hörspiel in der ARD Audiothek

Alle zwei Wochen senden die NDR Landesfunkhäuser in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern das Niederdeutsche Hörspiel. Alle Produktionen ab dem Jahr 2000 gehen auch als Podcast online. Auch das Hörspiel "Altona 1919 - Sülte" steht dort zum Nachhören bereit.

