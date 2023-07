Stand: 01.11.2019 21:05 Uhr Hörspielreihe: "Seker is seker - Folge 4: Passeern kann jümmer wat"

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Vierte Folge: "Passeern kann jümmer wat"

Jackie Theeßen wird von einem jungen Paar gerufen, dessen Haus den Flammen zum Opfer gefallen ist. Die beiden vor den Trümmern ihrer Existenz stehen zu sehen, bricht der warmherzigen Versicherungsvertreterin beinahe das Herz. Besonders die idealistische Gesa, die am Boden zerstört ist, weckt prompt mütterliche Gefühle in ihr. Jackie verspricht schnelle Hilfe, doch je mehr Fragen sie stellt, desto mehr keimt in ihr ein merkwürdiger Verdacht.

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Helga Bürster.

Sendetermine Freitag, 01.11.2019, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 03.11.2019, 18.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Montag, 04.11.2019, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 04.11.2019, 21.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Mittwoch, 06.11.2019, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Mitwirkende

Sandra Keck - Jackie Theeßen

Konstantin Graudus - Büroleiter Lorenz Jungbluth

Tanja Bahmani - Gesa

Enno Kahlisch - Maik

Frank Grupe - Brandmeister

Redaktion und Regie: Ilka Bartels

Regieassistenz: Lisa Krumme

Technische Realisation: Kay Poppe

Musik: Verena Guido

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR 2019

