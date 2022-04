Sendedatum: 27.05.2022 21:05 Uhr Hörspiel: "Schnappschuss: De ole Villa"

Fotograf Lüder Andersen ist wieder einmal mit einem Auftrag unterwegs. Diesmal muss er schöne alte Villen an der Ostseeküste fotografieren.

Am Strand begegnet er einem Herrn, der eine solche Villa besitzt. Aber sie hat keinen Seeblick mehr, ist in der zweiten Reihe gelandet, verfällt langsam. Ähnliches kann man leider auch über den Besitzer sagen!

Hörspiel von Frank Grupe

Die Sendetermine Freitag, 27.05.2022, 18.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 27.05.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 29.05.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Sonntag, 29.05.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 30.05.2022, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 30.05.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 01.06.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Frank Grupe (geb.1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg. Frank Grupe spielt und inszeniert nach wie vor und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas: Lüder Andersen

Uta Stammer: Marianne Kock

Peter Kaempfe: Hans-Heinz Harz

Ursula Hinrichs: Mutter Harz

Jasper Vogt: Heiko Behrens

Svenja Pages: Frau Flothkötter

Regie: Hans Helge Ott

Musik: Serge Weber

Eine Produktion von Radio Bremen und NDR 2004.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Das Niederdeutsche Hörspiel | 27.05.2022 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele