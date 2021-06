Sendedatum: 20.08.2021 21:05 Uhr Hoerspiel: "Luzies Erbe"

Johannes Großmutter Luzie Mazur wäre fast 100 Jahre alt geworden, doch nun ist sie "doot bleeven". Zurück bleibt der Schatten des "Mazur'schen Schweigens", der seit drei Generationen über der Familie hängt. Und zurück bleibt auch der von Luzie sorgfältig gehütete "heilige" Koffer, den niemand vor ihrem Tod öffnen durfte.

Um dem Ursprung des Schweigens auf den Grund zu gehen, begibt Johanne sich auf die Spurensuche in Luzies Vergangenheit, zurück in die Zeit des 2. Weltkrieges. Briefe, die Johanne im Koffer findet, geben ihr Hinweise auf die verbotene Liebe zwischen der jungen, selbstbewussten Luzie und dem polnischen Zwangsarbeiter Jureck. Eine Verbindung, die auch die Familie des Paares in große Gefahr bringt.

Ein Hörspiel nach Motiven des gleichnamigen Romans von Helga Bürster.

Die Sendetermine Freitag, 20.08.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 20.08.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 22.08.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 23.08.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 25.08.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Im Herbst 2019 erschien ihr Roman "Luzies Erbe" als Spitzentitel im Suhrkamp-Verlag.

Mitwirkende

Siemen Rühaak - Erzähler

Meike Meiners - Johanne

Edda Loges - Luzie Mazur

Kristin Hansen - Luzie, jung

Jürgen Uter - Jurek Mazur

Rafael Stachowiak - Jurek, jung

Birgit Bockmann - Thea, Luzies Tochter

Tino Mewes - Hinnerk, Luzies Bruder

Josefine Israel - Silje, Johannes Tochter

Hörspielbearbeitung und Regie: Wolfgang Seesko

Erstsendedatum: 20.08.2021

Länge: ca. 52 Minuten

Eine Produktion von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk 2021.

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 20.08.2021 | 21:05 Uhr