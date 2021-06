Sendedatum: 06.08.2021 21:05 Uhr Hörspiel: "Keerls"

Die drei Freunde Heintje, Emma und Pico kennen sich schon seit Kindertagen. Obwohl die Männer unterschiedlicher nicht sein können, hängen sie an ihrer Tradition, einmal im Jahr gemeinsam ein paar Ferientage zu verbringen und sich so recht nach "Männerart" ohne ihre Frauen zu amüsieren.

Doch hinter den Männerritualen, der Angeberei und dem Gelärme verbergen sich Ängste, Neid und Selbstmitleid. Uneingestandene Minderwertigkeitsgefühle, persönliche Misserfolge und wirtschaftliche Sorgen, eben noch durch ausgelassene Feierstimmung verdrängt, treten wieder in den Vordergrund.

Die Sendetermine Freitag, 06.08.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 06.08.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 08.08.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 11.08.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Montag, 09.08.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Über den Autor

Frank Grupe (geb.1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg. Frank Grupe spielt und inszeniert nach wie vor und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch.

Mitwirkende

Rolf Becker - Heintje

Uwe Friedrichsen - Emma

Rolf Nagel - Pico

Regie: Jochen Schütt

Erstsendedatum: 14.12.1987

Eine Produktion von Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 1987.

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 06.08.2021 | 21:05 Uhr