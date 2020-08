Sendedatum: 30.10.2020 21:05 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Hörspiel: "De Hasenflapp-Rapport"

Eigentlich traut niemand im Dorf dem jungen Mann mit der Hasenscharte etwas Böses zu. Er gilt zwar als Sonderling, und besonders gern sieht man es nicht, dass er sich dem vielfältigen Vereinsleben und den dazugehörigen Zechgelagen entzieht, aber das ist schließlich seine eigene Entscheidung. Als die 15-jährige Schülerin Ann-Kathrin nach einem Schützenfest tot in einem Weizenfeld gefunden wird und einiges auf einen Sexualmord hindeutet, gerät der junge Mann dann aber doch sofort in Verdacht.

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Snorre Björkson.

Die Sendetermine Freitag, 30.10.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 01.11.2020, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 02.11.2020, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 04.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Snorre Björkson wurde 1968 geboren. Sein erstes Platt hörte er als Kind in Ostrhauderfehn. Er schreibt Hörspiele, Gedichte, Lieder, Erzählungen, Romane, gibt Theaterworkshops und singt in der holländisch-plattdeutsch-skandinavischen Chansonband "De klok". Er erhielt Preise für niederdeutsche Lyrik und für drei seiner Hörspiele. Nach langem hin und her lebt er wieder in der Region Steinhuder Meer.

Mitwirkende

Hasenflapp - Rolf Petersen

Polizist - Siemen Rühaack

Ann-Katrin - Nicole Dirks

Tanja - Simone Kling

Mutter - Edda Loges

Frau Möller - Elfie Schroth

Benni Boysen - Oskar Ketelhut

Andre Boysen - Bernhard Wessels

In weiteren Rollen: Rolf B. Wessels, Herma Koehn, Sabine Junge, Jasper Vogt u.a.

Technische Realisation: Dietram Köster und Claudia Jira

Regieassistenz: Elke Weber

Regie: Frank Grupe

Erstsendung: 19.08.2000

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR.

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt Alles rund um das Thema Plattdeutsch bei NDR.de: plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Nachrichten. Alles auf einem Blick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 30.10.2020 | 21:05 Uhr