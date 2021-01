Sendedatum: 24.03.2021 21:05 Uhr Hörspiel: "Dat Gespensterschipp"

Sophus und Sönke treffen im Nebel auf ein rätselhaftes, von der Mannschaft anscheinend verlassenes Schiff. Ob es sich um Piraten handelt? Zwar nicht solche wie am Horn von Afrika oder im Parlament, und erst recht nicht um einen wie ihr längst verstorbener Seelenverwandter Klaas Störtebeker - aber mit einer Sorte Piraten, die in den 60er- und 70er-Jahren in aller Munde war.

Die Geschichten um die beiden "reinen Toren", die Fischer Sophus und Sönke von einer nordfriesischen Insel, erfreuten sich zu ihrer Zeit großer Beliebtheit unter den Freunden niederdeutscher Hörspiele. Autor Gerhard Bohde ließ sie in sechs seiner heiteren Hörspiele auftauchen.

Die Sendetermine Sonntag, 14.03.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 14.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 15.03.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Freitag, 19.03.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 19.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Mittwoch, 24.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3





Über den Autor

Gerhard Bohde (geboren 1921 in Wyk auf Föhr, gestorben 2010 in Wildeshausen) brach mit 15 seine Lehre ab und fuhr zur See. Nach dem Krieg wurde er zunächst Kaufmann und dann Soldat, aber aus den frühen Erfahrungen der Seefahrts-Zeit schöpft er den Stoff für seine Autorentätigkeit, die er erst 1967 begann. Außer zwanzig Hörspielen hat er auch Stücke für das Ohnsorg-Theater und ein Buch über seine Jugend auf See geschrieben.

Mitwirkende

Jochen Schenck - Sophus

Hans-Jürgen Ott - Sönke

Elsbeth Kwintmeyer - Anni

Margarethe Dahle - Fanny

Walter Kreye - Leutnant

Musik: Franz Ort

Regie: Bernd Wiegmann

Produktion Radio Bremen und NDR 1977

