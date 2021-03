Stand: 16.03.2021 16:53 Uhr Hörspiel: "Altes Land"

Seit alter Zeit war das riesige Bauernhaus im Alten Land der Sitz der Familie Eckhoff. Als der Sohn aber zerstört aus dem Krieg kam und bald ostpreußische Flüchtlinge einquartiert wurden, änderte sich das. In der nächsten Generation gehörte das Haus schon Vera, die bei der Flucht noch ein Kind war. Jetzt ist Vera alt, doch innerlich angekommen ist sie in dem großen kalten Bauernhaus nie. Bis plötzlich Anne, ihre Nichte, mit ihrem kleinen Sohn aus dem hippen Hamburger Stadtteil Ottensen flieht und eine neue Bleibe bei Vera sucht.

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Wolfgang Seesko nach Motiven des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen.

Die Sendetermine Freitag, 11.06.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 11.06.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 13.06.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 13.06.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 14.06.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 14.06.2021, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 16.06.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Wolfgang Seesko, 1970 in Hamburg geboren, ging 20 Jahre später nach Oldenburg zum Studieren ("irgendwas mit Medien"). Mit dem Abschluss in Musik- und Kunstwissenschaft in der Tasche, dreht es sich für ihn seitdem beruflich alles ums Radio- und Hörspielmachen. Zuerst bei Radio Bremen, später auch im NDR und anderen. Heute lebt er als freier Hörspielregisseur in Hamburg. "Altes Land" wurde für das Jahr 2016 als bestes regionales Hörspiel mit dem Zonser Hörspielpreis ausgezeichnet.

Mitwirkende

Walter Kreye: Erzähler

Birgit Bockmann: Vera

Meike Harten: Hildegard

Birte Kretschmer: Anne

Uta Stammer: Ida

Jan Georg Schütte: Bernd

Anna Hatzius Sarramona: Vera, jung

Samuel Weiss: Christoph

Cornelia Schramm: Marlene

In weiteren Rollen sind Sandra Borgmann, Julia Holmes, Peter Kaempfe, Oskar Ketelhut, Meike Meiners und Franz Ferdinand Möller-Titel beteiligt.

Musik: Reinhard Lippert, Edgar Herzog und Sven Arne Schönemann

Regie: Wolfgang Seesko

Erstsendung: 25.04.2016

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 16.06.2021 | 21:05 Uhr