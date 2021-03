Goethes Faust up Platt: "Heinrich, mi grugt vör di." Stand: 29.03.2021 06:00 Uhr Viele Menschen freuen sich schon auf den Osterspaziergang. Der ist beim NDR mal ganz anders zu erleben: mit Goethes Faust up Platt.

von Rainer Schobeß

"Dat Späl von Dokter Faust" ist ein echtes Volksstück: große Gefühle, letzte Fragen. Doch es ist auch erstarrt zum literarischen Denkmal, vor dem wir stehen und auf Zitate warten. In der plattdeutschen Übersetzung von Friedrich Hans Schaefer klingen Goethes Reime völlig neu.

Es gibt daher schöne Begegnungen mit alten Bekannten: "So aw un an seih ick den Olen giern" oder "Hier bün ick Minsch, nüms kann't mi wehren".

"Dor stah ick nu, ick arme Narr, un wüßt giern, wat ick dorvon harr!"

"Von Iesgang frie sünd Strom un Bäken."

"Dat also wier de Karn von mienen Köter!"

"Ein Deil bün ick von de Kraft, de blots dat Lege will un so dat Gode schafft.“

"Bloot is'n ganz besünnern Saft!"

"Mien gnädig Fröllein, dörf ick wagen, up ein Glas Wien juch intoladen?"

"Ut de Ogen, ut den Sinn!"

"Wat höllst Du von de Religion?"

"Heinrich, mi grugt vör di." Zitate aus dem plattdütschen Faust:

NDR, Radio Bremen und Fritz-Reuter-Bühne produzieren Faust-Hörspiel

Goethes Faust ist 1808 erschienen. Rund 200 Jahre später hat die Fritz-Reuter-Bühne eine Fassung auf Mecklenburger Platt aufgeführt. Es war eine der erfolgreichsten Inszenierungen des Profi-Ensembles aus Schwerin. Der NDR und Radio Bremen haben später mit allen Mitwirkenden ein Hörspiel produziert, das zum Jubiläum der Fritz-Reuter-Bühne auch als Hörbuch erschienen ist.

In der Hauptrolle spielt Andreas Auer einen Mann, den man versteht, einen Mann, der seinem Leben eine neue Wendung geben will. Er hat sich in Greten verliebt und möchte mit Mephistos Hilfe ihr Herz gewinnen. Den zupackenden Düwel Mephisto gibt Eberhard Bremer und verleiht der Figur weniger diabolische denn menschliche Züge. Und Stefanie Fromm ist in der Rolle ihres Lebens die Greten im "Späl von Dokter Faust".

Unmittelbar und frisch: Faust up Platt

Die Affäre von Faust und Gretchen, der Pakt mit dem Teufel, die Walpurgisnacht und die Erlösungsszene am Schluss wirken up Platt ganz unmittelbar und frisch. Wie hätte Goethe dazu gesagt: "Jede Provinz liebt ihren Dialekt: Denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft."

Weitere Informationen Plattdeutsches Wörterbuch In unserem plattdeutschen Wörterbuch finden Sie Begriffe von Ackerschnacker oder Gattenpietscher bis zu schanfuudern und Witscherquast. Nennen Sie uns Begriffe aus Ihrer Region! mehr

Dat Späl von Dokter Faust - Goethes Faust als Hörspiel up Platt Genre: Hörbuch Verlag: Tennemann Buch- und Musikverlag Länge: 53:23

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 29.03.2021 | 19:00 Uhr