Ganz schön platt, die beiden: Stührwoldt & Schnoor zu Gast Das plattdeutsche Liedermacher-Duo Stührwoldt & Schnoor ruft zum NDR Kultur Chorexperiment auf und singt gleich mit.

Wenn "Hör mal 'n beten to"-Autor Matthias Stührwoldt mal nicht für den NDR vorm Mikro sitzt oder sich auf dem Bauernhof um seine Kühe kümmert, macht er mit seinem Kompagnon Achim Schnoor Musik. Zusammen sind sie Stührwoldt & Schnoor und singen ... natürlich auf Platt.

Als beide vom NDR Kultur Chorexperiment Wind bekommen haben, waren die Nordlichter sofort Feuer und Flamme. Mit Gitarre und geölter Stimme sprachen sie uns rasch einen Aufruf ein, bei dem sie "Dat Du min Leevsten büst" auch gleich zum Besten gaben:

AUDIO: Stührwoldt & Schnoor: Aufruf zum Chorprojekt (1 Min) Stührwoldt & Schnoor: Aufruf zum Chorprojekt (1 Min)

Musikalisch durchs Landleben

Am liebsten kombiniert Stührwoldt natürlich seine beiden Leidenschaften - Bauernhof und Musik - miteinander. Was dann dabei rauskommt hören Sie in der nächsten Ausgabe der "Plattstunde" ausführlich, hier aber schon einmal exklusiv vorab: